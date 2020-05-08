Грузия отзывает посла из Киева для консультаций из-за Саакашвили

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что грузинские власти отзывают своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.

Об этом сообщает Imedi news.

По словам министра, Грузия не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Украиной или пересмотра стратегического партнёрства двух стран, но ситуация с назначением лица, осуждённого и разыскиваемого грузинской судебной системой, на украинский должностной пост ставит вопросы, которые нужно обсудить.

Ранее стало известно, что Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

В апреле глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пригрозил Грузии проблемами, если Тбилиси решится отозвать своего посла на Украине из-за ситуации вокруг Саакашвили.