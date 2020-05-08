В МИД Украины прокомментировали отзыв посла Грузией для консультаций
- Reuters
«Посла Грузии на Украине Теймураза Шарашенидзе не отзывали с Украины, а вызвали для консультаций в столицу. Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Вместе с этим министерство отметило, что назначение Саакашвили объясняется необходимостью принятия «нестандартных решений» для преодоления эпидемии коронавирусной инфекции и стабилизации экономики страны.
В МИД подчёркивают, что Саакашвили является гражданином Украины и что он «имеет большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ, которые широко признаны в мире».
Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что грузинские власти отзывают Шарашенидзе из Киева для консультаций из-за ситуации с назначением Саакашвили.
7 мая стало известно, что Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ.