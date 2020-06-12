«Опытный манипулятор»: почему Зеленский заявил о «недоверии» к Порошенко

Владимир Зеленский заявил, что его предшественник Пётр Порошенко — «опытный манипулятор и опытный политик», поэтому он не заслуживает доверия. По словам Зеленского, Порошенко добивался с ним встречи и предлагал помощь, которую действующий украинский лидер не принял. Однако эксперты считают, что действия Зеленского «обесценивают» его позицию периода избирательной кампании, когда он обещал привлечь прежнюю власть к ответственности. По мнению аналитиков, глава Украины продолжает следовать курсу Порошенко.

Пётр Порошенко встречался с Владимиром Зеленским и предлагал ему свою помощь, однако нынешний президент Украины отказался от сотрудничества со своим предшественником из-за отсутствия доверия. Об этом Зеленский заявил в интервью изданию «Украинская правда».

«Порошенко с самого начала моего президентства хотел со мной встретиться. Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла из-за того, что всё, что говорил до этого Пётр Порошенко, я считаю неправдой. Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю», — приводит издание слова украинского лидера.

«Я не доверяю ему»

Президент отметил, что во время выборов 2019 года Порошенко развернул против него и его семьи информационную кампанию, в ходе которой распространял ложные и порочащие шоумена сведения.

«Я прошёл долгий путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал в качестве президента. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент», — признался Зеленский.

По его словам, после выборов Пётр Порошенко предлагал ему помощь в установлении контактов на международной арене, однако действия экс-президента привели лишь к тому, что западные партнёры Украины с недоверием относились к новому главе государства.

«Каждый раз, когда я встречался с лидерами из-за границы, они меня воспринимали сначала как... Настороженно? Очень. Как врага Украины. Такой усиленный психологический портрет сделал сам господин Пётр Алексеевич или его люди. Вот и всё», — пояснил Зеленский.

Он также отметил, что политический союз с Петром Порошенко невозможен по причине того, что с ним нельзя договариваться.

«Это говорят как его бывшие друзья, так и его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла», — говорит Зеленский.

В интервью президент Украины также подчеркнул, что вопрос с уголовными преследованием Порошенко должен оставаться в компетенции правоохранительных органов.

«Это вопросы, на которые могут ответить только правоохранительные органы. Ну как я должен решать — я что ему, суд? Ну давай серьёзно. Человек должен «сидеть», если есть за что «сидеть». Вот и всё. А за что «сидеть», устанавливают правоохранительные органы, затем приговор выносит суд», — заявил Владимир Зеленский.

Комментируя интервью Зеленского и его высказывания относительно своего предшественника, опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что действующий глава Украины «в очередной раз проявил свою некомпетентность и непрофессионализм».

«Если Зеленский согласился встретиться тет-а-тет с Порошенко, то он не должен рассказывать подробности этой встречи. Дополнительной популярности от своих действий он не получит ни среди оппонентов бывшего президента, ни среди его сторонников», — отметил в беседе с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Аналогичного мнения придерживается заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. В беседе с RT он напомнил, что Зеленский построил свою избирательную кампанию не просто на соперничестве с Порошенко, а на обещании начать против него уголовное преследование.

«Все помнят дебаты, на которых Зеленский произнёс фразу: «Я ваш приговор». Это был один из краеугольных камней его платформы. То, как Зеленский ведёт себя сейчас, обесценивает его позицию периода избирательной кампании. Он показал себя неуверенным, слабым политиком, неспособным к сильным шагам и выполнению взятых на себя обещаний. Зеленский, по сути, уходит от ответа и отговаривается общими фразами», — подчеркнул Шаповалов.

«Все дела заканчиваются ничем»

Напомним, Пётр Порошенко возглавил Украину в 2014-м после государственного переворота. Он занимал этот пост до 2019 года, когда проиграл выборы Владимиру Зеленскому. Шоумен в ходе своей президентской кампании не раз заявлял, что Порошенко ожидает уголовное преследование, и даже называл себя «приговором» своему предшественнику.

Роман Труба, который возглавлял Государственное бюро расследований Украины в 2017—2019 годах, в конце прошлого года сообщил, что против экс-президента страны было открыто уже 15 уголовных дел.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

© Vasily Fedosenko

Накануне, 10 июня, стало известно ещё об одном деле в отношении Петра Порошенко. Экс-президенту сообщили о подозрении по делу о незаконном назначении заместителя главы службы внешней разведки Сергея Семочко.

«Когда мы зашли в ГБР, к нам подошёл прокурор офиса генерального прокурора и хотел вручить ему подозрение в деле о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко», — заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.

Также по теме «Сложная система отношений»: что стоит за вызовом главы МВД Украины Авакова в Раду 5 июня депутаты Рады ждут с отчётом главу МВД Украины Арсена Авакова после ряда происшествий, которые не смогли предотвратить...

По его словам, Порошенко отказался получать подозрение и покинул здание ГБР.

В сообщении ведомства говорится, что Порошенко, будучи в 2018 году президентом Украины, путём «явно преступного указа склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий».

Позднее в офисе генерального прокурора Украины заявили, что следствие намерено просить суд об избрании Петру Порошенко меры пресечения в виде ареста.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в надзорном органе.

Впрочем, эксперты считают, что ни число открытых дел против Порошенко, ни намерения правоохранителей заключить его под стражу, по сути, ни о чём не говорят.

«Как правило, все начатые дела подобного рода на Украине заканчиваются ничем. Поэтому сам факт судебного разбирательства не свидетельствует о том, что Зеленский выполняет свои обещания. Это касается не только Порошенко, это касается коррупции в целом как явления. В этом направлении команда Зеленского не продвинулась вперёд, никаких реальных шагов не сделано», — отметил Владимир Шаповалов.

Он напомнил, что начало процесса по привлечению экс-президента к ответственности было многообещающим: юрист Андрей Портнов активно занимался сбором компромата на Порошенко, и казалось, что экс-президент достаточно скоро окажется в тюрьме.

«Тем не менее дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Вина тут на самом Зеленском и его политическом окружении с их боязнью испортить отношения с Западом. Поэтому я рассматриваю отсутствие прогресса как свидетельство слабости Зеленского», — подчеркнул Шаповалов в разговоре с RT.

Кроме того, Владимир Жарихин в интервью RT допустил, что до тех пор, пока Украина находится в зависимости от США, Зеленский будет продолжать политику Порошенко, о «недоверии» к которому он заявил.

«Обещание преследовать Порошенко, как и многие другие, Зеленский не выполнил. Возможно, он собирался что-то делать в этом направлении, но ему не позволили. Была договорённость с теми, кто руководит процессами на Украине и находится за океаном, что Порошенко не пытается остаться у власти, а новый президент его не преследует, поэтому бывшего главу Украины и не привлекают к ответственности за коррупционную деятельность», — полагает аналитик.

Политический преемник

Несмотря на критику и формально начатое уголовное преследование Порошенко, некоторые политологи, а также представители политических кругов Украины отмечают, что новый глава государства фактически продолжает курс бывшего президента, который он осуждал во время своей кампании.

В частности, с такой оценкой деятельности Зеленского выступила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш. В интервью телеканалу «112 Украина» она заявила, что Владимир Зеленский обманул своих избирателей.

Владимир Зеленский

Reuters

© Sergey Dolzhenko/Pool

В пример Лукаш привела реформы, которые продвигает нынешний президент, отсутствие мира в Донбассе, «коленопреклонение» перед Западом. Также она упрекнула Зеленского в дефиците кадров в государственной системе, независимых от предыдущей администрации и американского миллиардера Джорджа Сороса.

Также по теме «Не соответствует интересам народа»: как украинские власти намерены провести приватизацию государственных земель Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил украинские власти в попытках добиться «ползучей»...

«Мы точно за них не голосовали. Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей... Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами, сам Зеленский окружён невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей», — отметила Лукаш.

В конце мая с обвинениями против главы государства в обмане и предательстве избирателей выступила вторая по популярности партия Украины — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

В её заявлении говорилось, что Зеленский потерпел поражение в сфере борьбы с коррупцией, не смог навести порядок в правоохранительных органах и привёл во власть «неподготовленных и безграмотных людей». При этом Порошенко и его команда превратились в политических партнёров нынешнего президента, получив статус «неприкасаемых», констатировали в партии.

Владимир Шаповалов назвал подобные обвинения в адрес нынешней киевской власти показательными.

«С чем это связано? У Зеленского нет собственной программы, кроме пары лозунгов. Также у него нет команды, и, несмотря на кредит доверия, у него банально нет политических соратников, на которых он может положиться. Ему приходится идти по старым лекалам», — говорит Шаповалов.

Кроме того, с его точки зрения, Зеленский не в состоянии противостоять радикальному националистическому меньшинству, которое доминирует в сфере идеологических ценностей, насаждает «радикальное украинство».

«Зеленский не в состоянии им противостоять, поэтому вынужден идти у них на поводу и, таким образом, продолжать политику Порошенко», — заключил Шаповалов.