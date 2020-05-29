«Привыкли жить в парадигме военных действий»: почему власти Украины заговорили о ликвидации администраций ДНР и ЛНР

Киев не маскирует свои «агрессивные намерения» в отношении Донбасса. Об этом в разговоре с RT заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Ранее дипломат заявил, что украинские власти намерены ликвидировать нынешние администрации самопровозглашённых республик в ходе процесса урегулирования. По мнению экспертов, такой подход Киева лишь препятствует восстановлению мира в Донбассе.

Недавние «откровения украинских политиков» относительно намерений ликвидировать административных органов самопровозглашённых республик наглядно демонстрируют, что Киев «даже не маскирует своих агрессивных намерений» в отношении Донбасса, заявил в интервью RT глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Если рассматривать такие заявления в комплексе с военной эскалацией на линии соприкосновения, с полным нежеланием договариваться на «минской площадке», то становится очевидным вывод: Киев уже осуществляет планы, кардинально отличные от комплекса мер (по выполнению Минских соглашений. — RT)», — отметил Пушилин.

По его словам, последние действия украинской стороны, в частности, отказ от закрепления в конституции Украины особого статуса Донбасса, говорят о том, что украинские власти не намерены выполнять Минские соглашения.

«Количество погибших и раненных от украинских снарядов за последнее время не оставляют никаких сомнений в курсе Киева на силовое решение конфликта. Именно поэтому у нас сейчас Народная милиция приведена в режим полной боевой готовности — на любые действия украинских вооружённых формирований мы готовы дать адекватный ответ», — подчеркнул глава ДНР.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR сказал, что после установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых республик.

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«Да, мы не будем вести с ними (ЛНР и ДНР. — RT) разговоры. Соответственно, у них нет никаких перспектив в нынешней системе, точнее, не в нынешней, а в системе урегулирования, в будущем Донбасса. Если будет безопасность, если будет выведение войск, если будет возобновлён контроль над границей, то, собственно, где тут место оккупационной администрации? Ответ — нигде», — заявил Кулеба.

О намерении ликвидировать администрации ЛНР и ДНР Украина заявляла ещё в середине октября 2019 года. Тогда по результатам работы Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске украинская сторона выступила с требованием, согласно которому исполнение политического блока Минских соглашений с её стороны было бы возможно исключительно при роспуске административных органов ДНР и ЛНР. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Помимо темы упразднения руководства самопровозглашённых республик Кулеба также затронул вопрос так называемого плана Б по возвращению Донбасса. Однако, не вдаваясь в подробности этого плана, глава МИД Украины заявил, что Киев не хотел бы идти по этому пути.

«Надеюсь, что нам не придётся использовать план Б, мы всё-таки будем достигать прогресса по плану А», — сказал украинский министр.

Напомним, в декабре 2019 года помощник украинского лидера Андрей Ермак заявил, что план Б по урегулированию конфликта в Донбассе включает в себя строительство стены на границе с юго-востоком страны. Позднее информацию о наличии такой схемы подтвердил и сам Зеленский, назвав её крайним и нежелательным вариантом развития событий.

МИД Украины

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Как отметил в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, заявления Украины о ликвидации администраций ЛНР и ДНР «не имеют никакого отношения к реальности». Киев не хочет выполнять в полной мере Минские соглашения, но уже сейчас мечтает о смене руководства в республиках, полагает аналитик.

«Подобные безответственные и бессмысленные утверждения украинских властей свидетельствуют о том, что они находятся в параллельной реальности, поскольку сейчас киевские власти уж точно никак не могут повлиять на существование руководящих органов на территории республик. Однако и в будущем это крайне маловероятно, поскольку Киев не следует принятым договорённостям. А все спекуляции на этот счёт — очередные пропагандистские усилия Киева», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Обострение конфликта

При этом, как отмечают аналитики, в последнее время агрессия Украины против самопровозглашённых республик только усилилась. В целом за год президентства Владимира Зеленского число жертв и количество разрушений в Донбассе из-за действий Киева возросло почти вдвое по сравнению с аналогичными данными за последние 12 месяцев правления Петра Порошенко. Об этом во время брифинга 20 мая сообщил руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

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По его словам, при Зеленском было повреждено 973 домовладения, ещё 49 разрушены полностью. Серьёзным разрушениям подверглись 180 объектов инфраструктуры. В результате обстрелов погибли шесть мирных жителей, 72 человека получили ранения.

«Вооружённая агрессия Киева продолжает приносить неизмеримые страдания мирному населению», — подчеркнул Якубов.

Эксперты обращают внимание и на ужесточение риторики украинских властей. В частности, в начале мая руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев «никогда не будет вести переговоры» непосредственно с ЛНР и ДНР по урегулированию в Донбассе. Об этом он сообщил во время онлайн-дискуссии «Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из украинского Белого дома», организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

В свою очередь, Денис Пушилин уверен, что Киеву всё-таки «придётся вести переговоры» с ДНР и ЛНР вне зависимости от его желания.

«Мировая практика состоит в том, что для разрешения гражданских конфликтов необходимо напрямую общаться его сторонам. Второй стороной конфликта являются республики Донбасса», — подчеркивал глава ДНР в интервью RT.

Последствия обстрела в Донецке

Reuters

© Alexander Ermochenko

По словам Пушилина, подобными заявлениями Киев пытается отвлечь внимание от невыполнения Украиной взятых на себя обязательств.

Напомним, в минских договорённостях указано, что власти Украины должны принять закон об особом статусе Донбасса. Кроме того, согласно формуле Штайнмайера, одобренной в том числе и украинской стороной, Киев должен временно ввести особый статус этого региона в день, когда там пройдут внеочередные выборы по украинскому законодательству. Если Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признает результаты голосования, то особый статус будет введён на постоянной основе.

«Поддержание градуса противодействия»

По мнению эксперта Института стран СНГ Игоря Шишкина, новое заявление Киева о ликвидации администраций ДНР и ЛНР — показатель того, что нынешняя власть в лице Зеленского и его приближённых продолжает курс прошлого президента Украины Петра Порошенко.

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«После карательных операций Порошенко, который пытался уничтожить власти республик, Киев перешёл к фактической блокаде ЛНР и ДНР. Теперь же курс на уничтожение республик последовательно продолжается», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник сообщил, в свою очередь, что заявление Кулебы «направлено на разжигание розни, поддержание градуса противодействия на линии соприкосновения и в целом на продолжение войны».

«Элиты Украины привыкли жить в парадигме военных действий. Зеленский обещал мир на территории Донбасса, а сейчас он устами Кулебы говорит, что никакого мира не будет», — заявил Мирошник в беседе с RT.

Однако, если Киев пытается запугать местных жителей в Донбассе, заявляя о намерениях ликвидировать администрации ДНР и ЛНР, у него из этого ничего не выйдет, уверен представитель ЛНР.

«Просто наивно мыслить в таком ключе. На мнение населения ДНР и ЛНР такого рода выпады Киева уже давно не влияют», — подчеркнул Мирошник.

Именно формирование администраций самопровозглашённых республик в своё время «стало ответом на агрессию Киева», напомнил член правительства ДНР Мирослав Руденко.

«Государственность ДНР и ЛНР возникла как следствие преступных действий Киева по отношению к мирным жителям Донбасса. Иначе люди на этих территориях не смогли бы выжить. Более того, в Минских соглашениях есть пункт об особом статусе Донбасса. И понятно, что регион такого рода будет обладать своими органами власти», — заявил депутат в интервью RT.

Руденко также добавил, что самопровозглашённые республики, которые «завоевали субъектность в борьбе за своё существование, от своих прав не отступятся».

По мнению Дениса Денисова, вместо того, чтобы выступать с заявлениями о ликвидации администраций ЛНР и ДНР, Киеву следовало бы сконцентрироваться на выполнении Минских соглашений.

«Украине надо реализовывать первоочередные шаги выполнения этих договорённостей, в частности, в области безопасности и политических реформ. И только после этого можно было бы попробовать открыть дискуссию на тему, подчёркиваю, не упразднения, а лишь корректировки формата администраций самопровозглашённых республик», — считает аналитик.

Однако, исходя из того факта, что Киев саботирует выполнение Минских соглашений, категорически отказываясь выполнять ряд договорённостей, надеяться даже на это со стороны украинских властей «было бы крайне наивно», подчёркивает Денисов.