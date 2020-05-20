В ДНР сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе при Зеленском

Руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов заявил, что число жертв и количество разрушений в Донбассе из-за действий украинской армии за первый год президентства Владимира Зеленского почти вдвое больше, чем в последний год правления Петра Порошенко.

«Сравнение статистики итогов командования вооружёнными формированиями Украины президентом (Владимиром) Зеленским с последним годом правления предыдущего главнокомандующего показывает практически двукратный рост количества трагических последствий нарушения режима прекращения огня», — приводит Донецкое агентство новостей слова Якубова.

По его словам, при Зеленском шесть мирных жителей погибли и 72 получили ранения, повреждено 180 объектов инфраструктуры, разрушено 49 и повреждено 973 домостроения, а также 28 транспортных средств.

«Вооружённая агрессия Киева продолжает приносить неизмеримые страдания мирному населению», — отметил он.

Ранее в МИД России к годовщине президентства на Украине Владимира Зеленского заявили, что линия Киева на конфронтацию с Москвой осталась неизменной.