«Имитация активности»: как Киев тормозит процесс переговоров о Донбассе

Власти Украины категорически отказываются вести переговоры о мире с представителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик. Вместо них Киев намерен подключить к переговорному процессу других людей — украинских граждан из числа покинувших Донбасс и получивших статус перемещённых лиц. По мнению главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, именно такие люди могут выступать от имени Донбасса. Эксперты считают, что подобными предложениями украинская сторона маскирует своё нежелание вести конструктивный диалог.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провёл переговоры с послами стран G7 и руководителем представительства ЕС на Украине. Чиновник рассказал дипломатам о том, как прошло последнее заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (ТКГ), особо подчеркнув тот факт, что Украина повысила своё представительство в группе до уровня вице-премьера, замминистров и глав комитетов Рады. В Киеве считают, что обновление украинской делегации в ТКГ говорит стремлении страны повысить эффективность работы в минском формате.

По словам представителя самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родиона Мирошника, на обновление состава переговорщиков Киев пошёл после того, как остальные участники выдвинули украинской стороне претензии за невыполнение обязательств, взятых ею на себя ранее.

«В ответ началась имитация активности со стороны Украины, киевская власть начала менять людей в переговорной группе. Это привело к затягиванию процесса, потому что включились люди абсолютно новые, неготовые к ведению переговоров», — сказал Мирошник в беседе с RT.

«Имитация третьего уровня»

В общении с иностранными дипломатами Андрей Ермак заявил, что уже во время следующей встречи контактной группы на ней будут присутствовать жители отдельных районов Донбасса, которых выберет сам Киев, и с которыми он согласен вести переговоры — участие официальных представителей со стороны ЛНР и ДНР украинские власти не приемлют.

В качестве партнёров по переговорам украинские власти намерены предложить людей из числа украинских граждан — внутренне перемещённых лиц.

«Мы готовы согласовывать (дальнейшие действия. — RT), как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса», — заявил Ермак.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак

© Пресс-служба президента Украины

Впервые с официальной инициативой включить в переговорный процесс беженцев, покинувших территории ДНР и ЛНР и переселившихся на подконтрольные Киеву территории, украинская сторона заявила в марте.

Тогда, выступая на брифинге, Ермак объявил о планах по созданию Консультативного совета из числа жителей Донбасса в рамках КТГ. По его словам, речь идёт о создании «платформы», с помощью которой «граждане Украины с оккупированного Донбасса» смогут принять участие в переговорах.

В начале мая Киев вернулся к этой идее. На сайте главы президентского офиса по итогам переговоров с политическими советниками стран — участниц нормандского формата появилась информация о том, что Украина официально предложила привлечь в качестве представителей ОРДЛО (так в Киеве называют самопровозглашённые ДНР и ЛНР. — RT) переселенцев, покинувших ранее территорию непризнанных республик.

Также по теме В ожидании перемирия: почему Киев за пять лет не выполнил условия «Минска-2» Пять лет назад был подписан план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, получивший название «Минск-2». Документ заменил собой...

Впрочем, в республиках сомневаются, что идея Киева получит одобрение стран — участниц нормандского формата.

«Имитация третьего уровня — это то, что сегодня предлагает Киев. Власть Украины сама выбрала с кем вести переговоры, естественно, что с этими людьми она согласуют всё, что угодно. Однако возникает вопрос: что с этим делать после? Возможно, руководство Киева будет предлагать это всё участникам нормандского формата, но для этого надо заставить их поверить в этот спектакль», — заявил в беседе с RT Родион Мирошник.

Как добавил представитель ЛНР, взаимоотношения в конфликтных переговорах строятся между структурами, которые де-факто контролируют те или иные территории.

«Руководство ЛНР и ДНР было избрано жителями, поэтому осуществляет власть де-факто. Украина же пытается сегодня придумать свой спектакль, который к реальности не имеет никакого отношения. Урегулирование происходит путём достижения договорённостей, а не путём ухода от диалога», — добавил Мирошник.

По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, сейчас Киев намеренно пытается выдвинуть неприемлемые условия, чтобы сорвать переговоры, но при этом уйти от обвинений в саботировании Минских соглашений.

«Это предложение нельзя рассматривать как конструктивное, потому что в качестве переговорщиков предлагаются люди, которые уже шесть лет не живут в Донбассе и утратили связи с ним. Это иезуитская игра, направленная на срыв переговоров», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Похожей точки зрения придерживается и замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. Как отметил эксперт, идея о том, что Киев должен вести диалог не напрямую с властями самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а с некими гражданами, муссируется в СМИ с осени прошлого года.

Reuters

© Alexander Ermochenko

«Звучали даже предложения, что этими гражданами должны быть нынешние жители непризнанных республик. В экспертном сообществе даже возникла версия, что таким образом Киев хочет создать и легализовать в республиках собственную сеть осведомителей. Ведь не секрет, что в Донбассе есть и те силы, которые настроены оппозиционно к республиканским властям», — отметил эксперт в комментарии RT.

Поэтому лоббирование Киевом инициативы, согласно которой украинская сторона сама выведет удобных для неё людей, заменив ими представителей ДНР и ЛНР, нельзя назвать неожиданным ходом, добавил Суздальцев.

«Но это совершенно нелегитимный ход украинской стороны, поскольку в этом случае она будет вести диалог сама с собой. Это не первая попытка Киева превратить переговоры в абсурд и сорвать их», — подчеркнул эксперт.

Принципиальные расхождения

Формально заявляя о своей приверженности Минскому соглашению, Киев всё активнее демонстрирует намерение пересмотреть подписанные в 2015 году условия урегулирования конфликта.

Накануне в эфире телеканала «Наш» депутат от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Марина Бардина заявила о том, что администрация Владимира Зеленского готовится пересмотреть свой подход к разрешению ситуации на востоке страны. По её словам, у нынешней власти есть чёткая позиция как по Донбассу, так и по Крыму.

«Что сейчас делает Зеленский. Он пришел к власти и попытался двигаться тем путем, который был раньше, но стратегия, продуманная пятым президентом Порошенко, не сработала в течение шести лет, и этого не произойдет в дальнейшем. У нас сейчас изменение процессов», — заявила Бардина, добавив, что украинская сторона пытается «предоставить более официальный статус» переговорной группе в Минске.

Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

О том, что в Киеве готовят некий альтернативный план урегулирования ситуации в Донбассе, ранее рассказал журналистам и Андрей Ермак. По словам чиновника, украинская сторона не намерена ждать годы, если «та сторона (ДНР и ЛНР. — RT) не хочет прекращать огонь».

Киев намерен до конца года действовать в рамках текущего сценария, делая всё возможное для разрешения ситуации, однако на случай провала этой тактики у властей Украины есть «план Б», заявили в администрации Зеленского.

В частности, Киев хотел бы, чтобы местные выборы на территории самопровозглашённых республик прошли в октябре текущего года. Однако перед этим Украина должна получить контроль над границей между Донбассом и Россией, «возможно, совместно с международными институциями», пояснил Ермак.

С требованием передачи контроля за границей Киеву до проведения выборов в Донбассе украинские власти выступали и ранее.

Однако по условиям формулы Штайнмайера Киев сначала должен обеспечить действие временного особого статуса для этих районов Донбасса, после чего там пройдут местные выборы по украинскому законодательству. Если выборы будут признаны ОБСЕ состоявшимися, то особый статус республик должен быть закреплён в Конституции страны, и только тогда контроль над границей будет передан украинским властям.

Также по теме Удалённая работа: Киев намерен создать министерство по вопросам «оккупированных территорий» На Украине создадут министерство по вопросам «оккупированных территорий». Об этом сообщили в администрации президента. Как подчеркнули...

Говоря об отличии тактики Петра Порошенко от подхода к урегулированию, демонстрируемого командой Зеленского, Родион Мирошник отметил, что если пятый президент Украины просто лгал, говоря об исполнении Киевом обязательств, то администрация нового президента пытается довести переговорный процесс до состояния абсурда.

«У Украины нет заинтересованности в разрешении этого конфликта, у Зеленского нет желания его урегулировать», — уверен Мирошник.

Точку зрения представителя ЛНР разделяет и Андрей Суздальцев.

«Когда украинские граждане голосовали за Владимира Зеленского и его программу, казалось, что Украина выбрала мир. Однако очень быстро стало ясно, что под миром они подразумевали полную капитуляцию республик... К сожалению, сегодня мир по-украински — это победа над Россией, Луганском и Донецком, а не переговоры. В итоге, сейчас Киев во многом повторяет тактику Порошенко. На компромиссы украинская сторона не пойдет никогда», — подытожил эксперт.