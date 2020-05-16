«Превалирующий пункт»: как Украина отказалась закреплять особый статус Донбасса в Конституции страны

Киев отказался закреплять особый статус территорий Донбасса в Конституции. Об этом говорится в заявлении обновлённой трёхсторонней контактной группы (ТКГ). Кроме того, в офисе президента Владимира Зеленского настаивают на проведении выборов в республиках ЛНР и ДНР «исключительно после получения Украиной контроля над границей». По мнению экспертов, подобная риторика противоречит минским договорённостям, принятой формуле Штайнмайера, а также соглашению, подписанному на декабрьском саммите «нормандской четвёрки» в 2019 году.

Украина отказалась закреплять особый статус Донбасса в Конституции страны. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров обновлённой трёхсторонней контактной группы (Украина, Россия и ОБСЕ), опубликованном на официальном сайте президента Владимира Зеленского.

«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины», — отмечается в заявлении.

Киев также считает, что выборы в ДНР и ЛНР возможны лишь после того, как Украина получит контроль над границей с Россией.

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«Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в том числе в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей», — говорится в сообщении.

С подобными заявлениями Киев выступал и раньше. В частности, 22 апреля украинская сторона также «категорически отвергла возможность закрепления особого статуса» Донбасса в основном законе станы. Об этом также информировал официальный сайт президента Украины.

Тогда же украинская сторона выступила с инициативой по созданию в рамках ТКГ рабочей группы «для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы».

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, заявления Киева об отказе закреплять в Конституции Украины особый статус Донбасса полностью противоречит Минским соглашениям и формуле Штайнмайера.

«Ведь эти договорённости основаны на требовании к Киеву предоставить особый статус Донбассу, данный пункт является превалирующим, без него Минские соглашения не имеют никакого смысла», — пояснил эксперт.

Украинские правоохранители возле офиса президента Украины

AFP

© Sergei Supinsky

Фактический саботаж

Напомним, что именно минские договорённости предполагают необходимость обеспечения закона об особом статусе Донбасса. Чтобы осуществить этот пункт соглашений, 1 октября 2019 года контактной группой по Донбассу была утверждена так называемая формула Штайнмайера — механизм введения особого статуса для территорий ЛНР и ДНР в составе украинского государства, а также разведения сил и средств близ населённых пунктов Петровское и Золотое. Согласно формуле Штайнмайера, Киев сначала должен обеспечить действие временного особого статуса этих районов Донбасса, после чего там пройдут местные выборы по украинскому законодательству. Если Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признает результаты голосования, то особый статус будет введён на постоянной основе, а Украина сможет получить контроль над границей с Россией.

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Однако Киев настаивает на передаче контроля над границей до выборов на неподконтрольной Украине территории. Этот вопрос, в частности, Зеленский поднимал на декабрьской встрече 2019 года в нормандском формате с лидерами России, Германии и Франции. Тогда по итогам саммита стороны договорились работать над реализацией Минских соглашений. Кроме того, было подписано заявление, в котором говорилось о необходимости выполнения политической части «Минска-2», включая согласование Украиной закона об особом статусе отдельных районов Донбасса.

По мнению ведущего научного сотрудника РИСИ Олега Неменского, Киев всё чаще стал выступать с заявлениями о необходимости пересмотра своих обязательств. И это касается не только внесения пунктов об особом статусе Донбасса в Конституцию или вопроса получения контроля над границей республик с Россией, полагает аналитик: «Киев почти сразу после заключения Минских соглашений, в бытность президентом Петра Порошенко, стал настаивать на том, что порядок выполнения требований должен быть другой, а некоторые пункты вообще не нужны. Такой же политики придерживается и администрация ныне действующего президента Зеленского».

На эту тенденцию указал во время большой пресс-конференции в декабре 2019 года президент России Владимир Путин. Комментируя заявления Украины о намерениях изменить минские договорённости, российский лидер предупредил, что это может привести к тупиковой ситуации.

«Меня насторожили очень заявления президента Зеленского, после того как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их пересмотреть. Если начнётся пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полностью. Потому что ключом этих Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон на постоянной основе», — подчеркнул президент РФ.

В свою очередь, полпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил журналистам, что прошедшие накануне переговоры группы по урегулированию конфликта в Донбассе оказались практически сорванными из-за позиции Киева.

«В нарушение комплекса мер по выполнению Минских соглашений представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего комплекс мер», — сказал Грызлов.

Напомним, за год нахождения Зеленского у власти Киев неоднократно заявлял об отказе вести переговоры с властями самопровозглашённых республик.

Президент Украины Владимир Зеленский посещает позиции украинских вооружённых сил возле села Петровское, 11 апреля 2020 года

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

Более того, в начале марта в интервью британскому изданию The Guardian украинский лидер заявил, что Киев не исключает выхода из международных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе до декабря, если не будет определённого прогресса по этому вопросу. По словам Зеленского, он не намерен тратить весь свой пятилетний президентский срок на работу с «Минском».

25 апреля в эфире программы «Большая игра» на Первом канале министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Киев полностью саботирует политическую часть договорённостей, которые были достигнуты на нормандском саммите в Париже.

«Мы наблюдаем полный саботаж в политической части парижских договорённостей, где президент Владимир Александрович Зеленский взял на себя обязательства наконец добиться включения формулы Штайнмайера в законодательство Украины и второе — приступить к обсуждению всех правовых аспектов обеспечения особого политического статуса Донбасса на постоянной основе в украинском законодательстве. Никакого разговора на эти темы украинская сторона вести не хочет», — заявил Лавров.

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Как отмечает Владимир Шаповалов, с момента подписания Минских соглашений до настоящего времени Украина фактически умышленно пренебрегала исполнением своих обязательств по «Минску» и другим сопутствующим договорённостям.

«Сначала это носило местами завуалированный характер — украинская власть на словах поддерживала Минские соглашения, но фактически затягивала процесс. Теперь же при Зеленском, который обещал мир на юго-востоке Украины, Киев и вовсе не исключает возможности выхода из Минских соглашений. Более того, на протяжении многих месяцев от украинского президента и его окружения слышны намёки относительно того, что Минские соглашения потеряли актуальность», — заявил эксперт.

По словам Шаповалова, требование Киева передать ему контроль над границей республик ЛНР и ДНР с Россией ещё до проведения выборов в Донбассе является одним из наиболее ярких нарушений Украиной достигнутых ранее договорённостей.

«Позиция Киева относительно границы является постоянным камнем преткновения, мешающим урегулировать ситуацию на территории самопровозглашённых республик. Ведь Минские соглашения диктуют определённую очерёдность действий, как и формула Штайнмайера. Эта очерёдность особенно важна и ценна. Именно в ней состоит весь смысл договорённостей. Ведь если Украина получит контроль над границей до проведения выборов, это приведёт к фактическому вводу на территорию ДНР и ЛНР украинских войск, а значит, к гуманитарной катастрофе и репрессиям против населения Донбасса», — пояснил аналитик.

«Не хочет диалога»

По мнению экспертов, новое заявление Украины «со старым содержанием» о нежелании вносить особый статус Донбасса в Конституцию Украины — очередное свидетельство недоговороспособности Киева и показатель отсутствия предпосылок для новой встречи «нормандской четвёрки».

Жительница поселка Шахты 6-7 в Горловке показывает разрушения на территории своего хозяйства после обстрела

РИА Новости

© Сергей Аверин

Об этом же ещё в феврале говорил и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, Россия будет обсуждать сроки следующего нормандского саммита только при условии выполнения договорённостей, которые были согласованы на аналогичной встрече в декабре 2019 года.

«Когда... будет выполнено всё то, о чём договорились в Париже, включая и нормализацию «на земле», и разминирование, и политические вопросы, связанные с формулой Штайнмайера и с закреплением всех аспектов особого статуса Донбасса на постоянной основе в законодательстве Украины», — уточнил глава российского МИД во время пресс-конференции.

По мнению Владимира Шаповалова, учитывая тот факт, что украинская сторона демонстрирует отсутствие желания выполнять Минские соглашения и другие сопутствующие договорённости, международному сообществу, Европе, и США в частности, «следует пересмотреть свою несправедливую политику в отношении России».

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«Все обвинения в адрес РФ связаны с тем, что Москва якобы не следует Минским соглашениям, хотя она, в отличие от Киева, на самом деле всегда придерживалась принятых решений», — заявил эксперт, добавив, что если Киев продолжит нарушать Минские соглашения, это может привести к ещё большей эскалации внутриукраинского конфликта.

«На каком-то этапе Украина может полностью отказаться от конструктивного пути разрешения ситуации, однако формально от своих обязательств она всё равно не откажется, поскольку опасается давления Запада», — отметил аналитик.

Вместе с тем, как подчеркнул Шаповалов, самопровозглашённые республики, несмотря на действия украинских властей, «будут сдержанно и адекватно реагировать на всё происходящее».

«Нарушение Киевом Минских соглашений в ДНР и ЛНР категорически не приемлют, однако продолжат выражать готовность к открытому диалогу. Другое дело, что сам Киев этого диалога не хочет», — отметил эксперт.

С тем, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения, согласен и Олег Неменский.

«В Киеве принято считать, что подпись под соответствующими документами была поставлена украинским руководством вынужденно. И теперь из-за требований западных партнёров Киеву остаётся лишь имитировать бурную деятельность по урегулированию ситуации в Донбассе, а на самом деле стопорить процесс насколько это возможно», — заключил аналитик.