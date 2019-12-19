Путин оценил заявление Зеленского о Минских соглашениях

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Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о Минских соглашениях.
Путин оценил заявление Зеленского о Минских соглашениях
  • Reuters

«Нет ничего, кроме Минских соглашений. Меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы и пересмотреть. Если начнётся пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик, полный. Потому что ключом этих Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон, в Конституцию», — сказал Путин.

Он отметил, что данному закону необходимо придать постоянный статус. Российский лидер также подчеркнул необходимость прямого диалога с Донбассом.

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