Путин оценил заявление Зеленского о Минских соглашениях

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о Минских соглашениях.

«Нет ничего, кроме Минских соглашений. Меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы и пересмотреть. Если начнётся пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик, полный. Потому что ключом этих Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон, в Конституцию», — сказал Путин.

Он отметил, что данному закону необходимо придать постоянный статус. Российский лидер также подчеркнул необходимость прямого диалога с Донбассом.

RT ведёт прямую трансляцию.