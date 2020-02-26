Лавров оценил вероятность проведения нормандского саммита в апреле

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал возможность встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в апреле.
Лавров оценил вероятность проведения нормандского саммита в апреле
  • РИА Новости

«Я не слышал, кроме как от вас, что планируется через месяц встреча министров нормандского формата. Наши коллеги говорят, что нужно уже в апреле назначить очередной саммит нормандского формата. Мы довели до них нашу очень чёткую позицию», — заявил Лавров, отвечая на вопрос о дате нового нормандского саммита на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Албании Эди Рамой.

Лавров подчеркнул, что Россия будет обсуждать сроки следующего нормандского саммита только при условии выполнения договорённостей, согласованных в Париже, а также после подготовки и подписания проекта итогового документа.

«Когда... будет выполнено всё то, о чём договорились в Париже, включая и нормализацию «на земле», и разминирование, и политические вопросы, связанные с формулой Штайнмайера и с закреплением всех аспектов особого статуса Донбасса на постоянной основе в законодательстве Украины», — уточнил глава российского МИД.

Он отметил, что только такая позиция позволит обеспечить прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе.

«Попытки постоянно делать по-ленински шаг вперёд, два шага назад уже начинают немножко мешать делу», — заключил российский министр.

14 февраля Путин и Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, заявил о готовности Киева выполнять все договорённости «нормандской четвёрки».

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