В Кремле оценили ход реализации договорённостей после саммита в Париже

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход выполнения договорённостей после саммита лидеров стран нормандского формата в Париже.
В Кремле оценили ход реализации договорённостей после саммита в Париже
  • РИА Новости

«Мы фиксируем некоторые заявления, в том числе из Киева, которые не коррелируются с подтверждениями безальтернативности минских договорённостей, которые были зафиксированы в тексте парижского документа», — сказал Песков.

При этом он отметил, что пока идёт рабочий процесс и ещё есть время.

«Надеемся, что в результате работы, которая сейчас ведётся экспертами, удастся выйти на исполнение договорённостей, зафиксированных в парижском документе», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что заявления и действия Киева ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров нормандского формата в апреле. Он напомнил, что на встрече в декабре в Париже лидеры договорились, что очередной саммит должен состояться в апреле в Берлине.

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