На Украине намерены вести переговоры со своими представителями Донбасса

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Украинская сторона намерена представить группу своих кандидатов от неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей на следующей встрече контактной группы по Донбассу.

«Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан», — цитирует РИА Новости главу офиса презтдента Украины Андрея Ермака.

Он добавил, что эта группа должна положить конец монополии на представительство данных территорий со стороны ДНР и ЛНР.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что украинские власти исключают возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны.

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