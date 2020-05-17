На Украине намерены вести переговоры со своими представителями Донбасса

Украинская сторона намерена представить группу своих кандидатов от неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей на следующей встрече контактной группы по Донбассу.

«Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан», — цитирует РИА Новости главу офиса презтдента Украины Андрея Ермака. Он добавил, что эта группа должна положить конец монополии на представительство данных территорий со стороны ДНР и ЛНР. Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что украинские власти исключают возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны.