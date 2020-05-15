Киев не собирается закреплять особый статус Донбасса в Конституции

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Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что украинские власти исключают возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны.
Киев не собирается закреплять особый статус Донбасса в Конституции
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины», — говорится в сообщении на сайте офиса.

Вместе с этим Киев вновь подчеркнул, что выборы в Донбассе могут произойти «исключительно после получения Украиной контроля над границей».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона наблюдает полный саботаж Украиной политической части договорённостей, достигнутых на нормандском саммите в Париже. 

В феврале глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что у украинских властей не получится «додавить Донбасс».

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