Лавров заявил о саботаже Киевом парижских договорённостей

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона наблюдает полный саботаж Украиной политической части договорённостей, достигнутых на нормандском саммите в Париже. Об этом он сказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Лавров заявил о саботаже Киевом парижских договорённостей
  • РИА Новости

«Мы наблюдаем полный саботаж в политической части парижских договорённостей, где президент (Украины. — RT) Владимир Александрович Зеленский взял на себя обязательства наконец добиться включения формулы Штайнмайера в законодательство Украины», — цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, Украина также не хочет обсуждать все правовые аспекты обеспечения особого политического статуса Донбасса в украинском законодательстве.

Также Лавров заявил, что в России убеждены, что Зеленский искренне хочет мира в Донбассе, но «не видят, чтобы ему позволяли двигаться в направлении добросовестного, честного выполнения минского комплекса мер от февраля 2015 года».

В марте Лавров заявил, что направил коллегам из Франции и ФРГ обращения из-за провокационных заявлений Киева по Донбассу.

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