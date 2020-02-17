В ДНР заявили о бессмысленности попыток Киева «додавить Донбасс»
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
По словам Пушилина, Донецк за время конфликта сумел приспособиться к постоянному давлению со стороны Украины и любые попытки Киева что-либо «додавить» обречены на провал.
«Высказанная Зеленским позиция «додавливания» для нас не нова. Донецкая народная республика уже шесть лет находится под постоянным давлением со стороны Украины — обстрелами и блокадами — и уже доказала, что пытаться додавить народ Донбасса Украина может, а вот додавить — не выйдет», — указал глава ДНР.
Вместе с этим Пушилин подчеркнул, что к настоящему моменту власти Украины не сделали ни единого шага, чтобы согласовать с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками правовые аспекты особого статуса Донбасса.
Ранее Зеленский заявил, что не собирается вести переговоры с властями ДНР и ЛНР.