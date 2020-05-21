Новый пакет обещаний: почему Зеленский ожидает проведения саммита «нормандской четвёрки» после пандемии

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что очередной нормандский саммит не удалось провести из-за коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвящённой годовщине своей инаугурации. Вместе с тем он выразил надежду, что после завершения пандемии встреча «четвёрки» состоится. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров в конце апреля заявил, что предпосылок для проведения форума нет, поскольку Киев так и не выполнил договорённости, достигнутые на саммите в декабре 2019 года. По мнению экспертов, данные заявления Зеленский делает для своих избирателей, которые ждут от него мирных инициатив. На практике же его администрация продолжает саботировать минский процесс, считают аналитики.

Владимир Зеленский считает, что новую встречу в нормандском формате не удалось провести из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, приуроченной к годовщине его пребывания на посту президента Украины.

«Из-за коронавируса у нас не произошла встреча в «нормандском формате», но мы смогли «дожать» и вернули домой ещё 20 человек», — пояснил он, имея ввиду обмен пленными.

Вместе с тем Зеленский выразил надежду, что после отмены карантинных мер встреча нормандской четвёрки всё же состоится.

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«И с Германией, и с Францией — мы со всеми говорили, все поддерживают идею, что после COVID-19 у нас должна быть встреча в нормандском формате», — заявил президент Украины.

Он отметил, что выступает за разрешение конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений. Однако вновь повторил, что на их реализацию даёт год, после чего Киев может прибегнуть к другим способам выхода из сложившейся ситуации.

«Будем держаться за Минск. С Минском связаны санкции против РФ. Год я даю на то, что мы будем бороться. Я даю себе ещё несколько месяцев, чтобы додавить, и мы могли бы найти дипломатический выход в рамках Минских договорённостей. Я не хотел бы переходить к плану «В» и «С», — заявил Зеленский, не пояснив, что он подразумевает под запасными вариантами.

«Уклоняются от прямого диалога»

Говоря о желании провести новую встречу в нормандском формате, Зеленский упомянул Германию и Францию, однако ничего не сказал о позиции России по этому вопросу. Между тем Москва ранее чётко дала понять, что на сегодняшний день условия для проведения саммита не сложились, поскольку Киев не выполнил договорённости, достигнутые на встрече в Париже в декабре 2019 года.

«Ни о каком саммите речи быть не может, потому что всё, что согласовано было в Париже, блокируется в работе контактной группы и в деятельности парламента украинского, и правительства украинского по причине той позиции, которую занимают киевские власти», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 27 апреля с лекцией для студентов МГИМО.

30 апреля, комментируя итоги видеоконференции глав МИД «нормандской четвёрки», Лавров отметил, что на данный момент из девяти договорённостей, достигнутых на декабрьском саммите, выполнена только одна — обмен пленными.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Лавров отметил, что остальные пункты остаются пока только на бумаге, включая реализацию «формулы Штайнмайера», которая устанавливает порядок предоставления Донбассу особого статуса.

По словам российского министра, предоставление особого статуса Донбассу является «ключевым положением Минских договорённостей», прогресс в этом вопросе позволит ускорить решение и других проблем.

Глава МИД РФ подчеркнул, что именно Киев уклоняется от реализации Минских соглашений и решений саммитанормандского саммита.

«Киевские власти пока уклоняются от прямого диалога с Донецком и Луганском, а именно в рамках такого прямого диалога необходимо согласовывать все правовые аспекты для обеспечения действия этого особого статуса на постоянной основе», — заявил Сергей Лавров.

«Отодвинуть линию соприкосновения»

Лавров указал также на то, что Киеву по-прежнему не удаётся добиться разведения сил на линии соприкосновения. Более того, как отмечают эксперты, в последние дни в регионе наблюдается обратная ситуация: количество обстрелов со стороны украинских силовиков с каждым днём увеличивается.

Так, 16 мая в результате артиллерийских ударов ВСУ были повреждены ЛЭП «Михайловка-Коммунарская», из-за чего оказались обесточены критически важные инфраструктурные объекты ЛНР, обеспечивавшие электричеством жилые постройки и социальные объекты. Ремонтная бригада, направившаяся 17 мая устранять повреждения, также была обстреляна, несмотря на ранее полученные от украинской стороны гарантии безопасности.

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В связи с этим глава ЛНР Леонид Пасечник привёл подразделения Народной милиции в высшую степень боевой готовности и призвал Владимира Зеленского прекратить агрессивные действия. В противном случае, сказал он, войска республики будут вынуждены отодвинуть линию разграничения от стратегически важных инфраструктурных объектов.

«В случае продолжения подобных действий со стороны ВСУ, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи. Аналогичным образом мы будем вынуждены поступать при продолжении обстрелов мирного населения и других критически важных объектов жизнеобеспечения», — приводит слова Пасечника Луганский информационных центр.

Вслед за ЛНР распорядился повысить боеготовность войск и глава ДНР Денис Пушилин.

«Донецкая народная республика готова к прямому конструктивному диалогу с полномочными представителями Киева, как и к добросовестному выполнению совместных договоренностей в случае такого же добросовестного выполнения этих договоренностей Киевом. Но мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане: на нашей территории снова ранена женщина — мирная жительница Еленовки», — заявил Пушилин.

Он добавил, что с 1 мая украинские силовики более 250 раз нарушили режим прекращения огня. За 19 дней обстрелов погиб один мирный житель, ещё 11, в том числе пятеро детей, получили ранения.

Разрушенный дом в Донбассе

Reuters

© Alexander Ermochenko

Как рассказал сам Зеленский на пресс-конференции, представитель Киева в переговорах по Донбассу Леонид Кучма в среду попросил в связи с обострением обстановки созвать срочное заседание контактной группы. При этом о причине обострения Зеленский ничего говорить не стал, обвинив в обстрелах «сепаратистов».

Как полагает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, это чуть ли не первое столь резкое заявление властей Донбасса за последние годы, что говорит о серьёзности ситуации.

«Войска ДНР и ЛНР не просто были приведены в боевую готовность: Пасечник заявил о готовности отодвинуть линию соприкосновения так, чтобы украинские обстрелы не достигали объектов инфраструктуры Луганска. С 2015 года это, наверное, первое такое резкое заявление властей Донбасса», — сказал аналитик в интервью RT.

По мнению преподавателя РАНХиГС Сергея Маргулиса, обострение в регионе вызвано тем, что Зеленский не контролирует армию.

«Зеленский в полной мере не в состоянии контролировать свои вооружённые силы. Многие там в открытую отказываются выполнять его приказы. Это бывшие члены территориальных батальонов, которые хоть и интегрированы в ВСУ или МВД, но на практике выполняют приказы тех, кто эти батальоны создал, их временных командиров, которые находятся там с 2014 года. Де факто ни МВД Украины во главе с довольно самостоятельным и амбициозным Аваковым, ни армия президенту не подчиняются», — констатировал Маргулис в беседе с RT, добавив, что на этом фоне ожидать скорого разведения сил не стоит.

Подобным же образом оценивает ситуацию и источник RT в партии «Батькивщина».

«Зеленский плохо контролирует ситуацию на Востоке. Ему, вероятно, рассказывают об общей ситуации, но в детали он не вникает», — заявил собеседник RT.

«В подвешенном состоянии»

Как отметил Ростислав Ищенко, встреча нормандской четвёрки не состоялась вовсе не из-за пандемии: при желании её можно было провести в формате видеоконференции, как это произошло, например, с саммитом G20. Реальная причина отсутствия переговоров в том, что Киев так и не выполнил договорённостей, достигнутых на прошлогодней встрече четвёрки, считает аналитик.

«Саммит не удаётся провести из-за Зеленского, который не выполнил домашнее задание, данное ему в Париже. Все встречи, которые нужно провести, проводятся сейчас в удалённом режиме, в том числе между лидерами государств. Нормандский формат в этом отношении не представляет проблемы», — сказал аналитик.

О невыполненных договорённостях заявил в конце апреля и глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он отметил, что «для новой встречи нужно реализовать то, что было согласовано» ранее.

По мнению Ищенко, Украина никогда всерьёз не готовилась исполнять Минские соглашения: для Киева их подписание было, скорее, тактическим ходом.

Встреча нормандской четвёрки

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Эту точку зрения разделяет и Сергей Маргулис.

«Многие пункты Минских соглашений Киев заведомо не собирался выполнять, потому что это привело бы к ситуации, когда в правовом поле Украины появятся люди, представители ДНР и ЛНР, которые не отвечают интересам Киева, которые никогда не будут голосовать за майданные власти. В Киеве этого боятся, и выполнения соглашений от них можно не ждать», — считает эксперт.

О тактике уклонения Зеленским от выполнения Минских договорённостей говорит и источник RT в президентской партии «Слуга народа».

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«Офис Зеленского взял на вооружение поведение своего предшественника Петра Порошенко, который много говорил, но почти ничего не делал. Зеленский делает это осознанно и рассчитывает максимум на обмен пленными», — сказал собеседник RT.

Опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что при нынешней динамике проведение саммита в ближайшем будущем представляется маловероятным. Заявления Зеленского о грядущей встрече «четвёрки» в большей степени ориентированы на избирателей, которые ждут от него мирных инициатив, считает Маргулис.

«Зеленский осознаёт, что реализация Минских соглашений в настоящий момент невозможна. Однако он пришёл на выборы как президент, готовый вести мирный диалог. Мирные инициативы поддерживаются большей частью украинцев — согласно опросам, таких людей на Украине порядка 70%. Поэтому всё это рассчитано на них», — сказал Маргулис.

Источник RT в партии «Европейская солидарность» не исключил, что Зеленский может отложить решение конфликта на Донбассе в долгий ящик.

«На пресс-конференции он уже заявил, что может реализовывать свою программу и во время второго срока. Так что в ближайшее время ничего не изменится и, думаю, через год-два власти начнут строить стену с Донбассом. Конфликт будет заморожен», — сказал депутат

Именно в этом могут заключаться озвученные Зеленским на пресс-конференции альтернативные планы «В» и «С», считает Маргулис. Они также могут предполагать и силовой сценарий, но это, по мнению эксперта, маловероятно. По его словам, в ближайшее время ситуация останется «в подвешенном состоянии».