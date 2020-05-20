В ЛНР полицию перевели на усиленный режим работы

В Центре общественных связей (ЦОС) МВД самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что полиция ЛНР была переведена на усиленный режим работы в связи с возможными провокациями.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Учитывая официальное заявление главы Луганской народной республики Леонида Ивановича Пасечника от 19 мая 2020 года о сложившейся обстановке на линии соприкосновения... принято решение и даны соответствующие указания по усилению мер, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности граждан», — указывается в заявлении ЦОС/

Как указали в ЦОС, «с целью недопущения возможных провокаций» с 20 мая на въезде и выезде из населённых пунктов республики был введён усиленный режим несения службы сотрудниками правоохранительных органов и выставлены дополнительные посты досмотра.

Ранее руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов заявил, что число жертв и количество разрушений в Донбассе из-за действий украинской армии за первый год президентства Зеленского почти вдвое больше, чем в последний год правления Петра Порошенко.