«Прямой факт внешнего управления»: на Украине опубликовали записи разговоров, предположительно, Порошенко и Байдена

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал ряд аудиозаписей, на которых, предположительно, экс-президент Украины Пётр Порошенко и представители бывшей администрации Белого дома — Джо Байден и Джон Керри — обсуждают ряд вопросов украинской внутренней политики. Среди прочего собеседники затрагивают тему отставки Виктора Шокина с поста украинского генпрокурора в обмен на $1 млрд. По словам Деркача, записи свидетельствуют, что Киев находился под внешним управлением. По мнению источников RT в украинских политических кругах, публикация записей вряд ли приведёт к расследованию в отношении бывшего президента Украины.

Внефракционный нардеп Украины Андрей Деркач в ходе пресс-конференции обнародовал ряд аудиозаписей, предположительно, с участием бывшего главы государства Петра Порошенко и двух представителей администрации президента США Барака Обамы — вице-президента Джо Байдена и госсекретаря Джона Керри.

«Мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмены на высшем государственном уровне», — сказал Деркач в начале пресс-конференции.

По его словам, записи разговоров, происходивших с конца 2015 года и на протяжении 2016-го, были получены от «журналистов-расследователей», а сами записи, по их словам, делались лично пятым президентом Украины. Деркач подчеркнул, что указанные аудиозаписи свидетельствуют «о ручном управлении Украиной в личных интересах Байдена руками Порошенко и членов набсоветов госпредприятий».

«Мы передали все имеющиеся сегодня в нашем распоряжении многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также о фактах международной коррупции в офис генерального прокурора для регистрации уголовного производства», — подчеркнул украинский нардеп.

Кроме того, он сообщил, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков блокирует создание временной следственной комиссии парламента для расследования фактов международной коррупции.

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«Если, после этой пресс-конференции Разумков не внесёт в зал голосование за комиссию, мы подадим на него в суд. Коррупционный рояль в кустах не спрячешь, особенно если это целый коррупционный оркестр имени Порошенко-Байдена. Внешнее управление государством необходимо остановить», — заявил Деркач.

Аудиозаписи

Для начала была продемонстрирована запись разговора 3 декабря 2015 года с участием Керри и Порошенко. В ходе неё занимавший пост главы Госдепа Керри просит украинского лидера решить вопрос со сменой генерального прокурора Виктора Шокина. Напомним он вёл расследование относительно коррупционных схем нефтегазовой компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Джо Байдена Хантер.

На следующей записи, состоявшейся 16 февраля 2016 года, уже происходит личный разговор Порошенко и Байдена. В ходе него президент Украины отчитался, что выполнил второй шаг по соблюдению взятых на себя обязательств. Так, глава государства сообщил, что, «несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных относительно каких-либо неправомерных действий» со стороны Шокина, он специально попросил того уйти в отставку.

Байден положительно отреагировал на этот шаг, заявив: «Отлично».

Джо Байден

Reuters

© Valentyn Ogirenko

В ходе следующей аудиозаписи Байден рассказал об окончательных условиях предоставления Украине денежных средств в размере $1 млрд.

«В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств об одном миллиарде долларов», — сказал человек, чей голос похож на Байдена.

В ответ Порошенко подчеркнул, что это «очень сильная мотивация» и он предложит на этот пост лидера своей фракции Юрия Луценко, а также исключит возможность того, что эту должность займёт какой-либо «политически мотивированный кандидат».

Затем в мае состоялось два разговора, в ходе которых Порошенко, в частности, сообщил Байдену, что поднял тарифы на коммунальные услуги на 100%, тогда как Международный валютный фонд требовал всего лишь на 75%.

Он также попросил, чтобы к уже назначенному на пост генпрокурора Украины Юрию Луценко прикрепили «какого-то конкретного человека из Вашингтона или другой страны», который станет для того советником.

Помимо этого, Порошенко и Байдена в ходе разговоров затрагивали ещё несколько тем. В частности, украинского президента просили осуществить национализацию «Приватбанка» до того момента, как к власти в США придёт Дональд Трамп.

«Центр принятия решений о будущем страны находится не на Украине»

Источник RT в партии «Батькивщина» выразил сомнение, что опубликованные записи обернутся для Петра Порошенко серьёзными проблемами, поскольку действующий президент Украины Владимир Зеленский не рискнет пойти против человека, который получал поддержку Запада.

«В любой другой стране, кроме Украины, подобные плёнки вызвали бы огромный скандал и стали бы предметом тщательного расследования. Но только не на Украине. Власти уже не стесняясь рассказывают, что нужно принять земельный налог или продать завод, чтобы получить кредит МВФ. При этом в США начали расследование против олигарха Игоря Коломойского, который пытался влиять на Зеленского. Видимо, он не принял во внимание пример другого олигарха Дмитрия Фирташа, который сидит в Австрии. Центр принятия решений о будущем страны находится не на Украине и местным элитам об этом напомнили», — пояснил представитель партии.

В свою очередь, в партии «Голос» полагают, что публикация плёнок больше повлияет на позиции Джо Байдена в гонке за пост президента США.

«Вся Украина знала, что Порошенко не действовал в интересах своей страны. И — ничего. Нет акций протеста, даже гневных заявлений политиков очень мало. Только единицы пытаются призвать общество к осознанию того, что происходит. Это говорит о том, что плёнки не показали ничего нового — о внешнем управлении украинские элиты уже давно знали. Многие олигархи и бизнесмены сейчас больше переживают о своем будущем, а будущее страны их вообще не волнует. Это вызывает страх, поскольку избавиться теперь от внешнего управления будет невозможно. Видимо, такая у Украины судьба», — указал собеседник RT.

Как отметил политолог Иван Мезюхо, публикация аудиозаписей с участием высших должностных лиц Украины и США подтверждает, что Киев с 2014-го по 2019-й годы находилась под влиянием Запада.

«Данная информация вполне может получить активное обсуждение в американских СМИ и привести Байдена на скамью подсудимых. Во многом это будет зависеть от того, будут ли дальше публиковаться подобного рода материалы и как отреагирует команда Трампа на это информационное событие. В целом Порошенко сам формировал коррупционную вертикаль власти на Украине, и предположение о том, что он лично может быть завязан какими-то коррупционными схемами, в том числе с иностранными политиками, имеет право на жизнь», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

По мнению американиста, доцента кафедры американских исследований СПбГУ Григория Ярыгина, появление подобных компрометирующих данных в предвыборный период в США было ожидаемо.

«Очевидно, фактор Burisma и деятельности сына Байдена на Украине не уйдёт с повестки атаки на этого кандидата до самого момента выборов. Это будет одним из направлений, через которые Трамп будет давить на Байдена. Для американцев коррупционные обвинения, если они под собой имеют хотя бы какие-то основания, — это серьёзное уязвимое место политика. Многие политики при появлении таких обвинений сразу выходят из предвыборной кампании», — заявил собеседник RT.