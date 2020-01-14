Киберклассика: как Россию обвинили в попытке «получить доступ» к серверам украинской компании Burisma

Американская компания Area 1 Security опубликовала отчёт, в котором утверждается, что российское правительство якобы «проводит фишинговую кампанию» против украинской газовой фирмы Burisma. Она оказалась в центре скандала в США, который затем использовали демократы для запуска процедуры импичмента Дональда Трампа. Доказательств причастности Москвы авторы документа не представили, однако это не помешало американским СМИ растиражировать его содержание. По мнению экспертов, противники главы Белого дома вновь пытаются разыграть «российскую карту», чтобы очернить Трампа и снизить его рейтинги.

Американская компания по кибербезопасности Area 1 Security опубликовала отчёт, в котором утверждает, что Россия якобы пытается получить доступ к серверам украинской газовой фирмы Burisma Holdings. Эта компания оказалась в центре скандала, связанного с вице-президентом США Джо Байденом, а ситуация вокруг Байдена, в свою очередь, была использована для начала процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа.

«Данный отчёт содержит подробное описание проводимой российским правительством фишинговой кампании, направленной на учётные данные электронной почты сотрудников Burisma Holdings, её дочерних структур и партнёров. Кампания против украинской нефтегазовой организации была запущена Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, также известным как ГРУ», — говорится в документе.

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При этом указывается, что, похитив учётные данные, «злоумышленники обретают возможность действовать скрытно внутри системы, преследуя свои цели».

«Фишинг учётных данных позволяет субъектам, действующим в киберпространстве, получать контроль над внутренними системами организации с помощью методов обеспечения доверенного доступа (например, используя подходящие имена пользователей и пароли) в целях наблюдения или осуществления дальнейших действий», — поясняют авторы отчёта.

При этом лица, которые якобы стали объектами фишинга, по мнению американских специалистов, «не могли отличить подлинные домены от тех, что использовало ГРУ».

«Кроме того, ГРУ обеспечило надёжную доставку фишинговых электронных писем, снабдив их подходящими аутентификационными данными отправителя», — говорится в отчёте.

В итоге эксперты компании заявили, что «при хронологическом сопоставлении данной кампании ГРУ» с предстоящими в 2020 году американскими выборами у них «возникают опасения», что такая активность является «предвестником событий, ожидаемых со времён успешных кибератак», якобы предпринятых в период прошлых президентских выборов.

«С 2016 года в рамках некоего конвейерного процесса ГРУ ведёт систематическую работу в целях получения и налаживания инфраструктуры для проведения фишинг-кампаний», — указывается в документе.

Напомним, в апреле 2018 года Демократическая партия США подала в суд иск, в котором обвинила Россию, в частности Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ, и избирательный штаб Трампа во взломе её серверов. Российская сторона неоднократно опровергала подобные обвинения, называя их голословными. Позже, в июле 2019 года Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка закрыл дело, сообщив при этом, что аргументы сторон «или не имеют юридического веса, или не имеют ценности».

globallookpress.com

© FrankHoermann/SVEN SIMON

«Ни на одной из восьми страниц отчёта, обвиняя российское правительство, и в частности Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых сил России, во вмешательстве в дела компании Burisma, авторы документа не приводят никаких доказательств того, что атаки совершались именно ГРУ, а, например, не хакерской группировкой или разведкой другого государства», — заявил политолог Александр Асафов в разговоре с RT.

По словам аналитика, скриншоты страниц сайта дочерней компании Burisma «КУБ-ГАЗ» и стартовой страницы для входа в корпоративную почту Burisma, а также другая информация, которую специалисты Area 1 Security пытаются представить в качестве доказательств причастности к атакам Москвы, также не подтверждают, что эти действия были предприняты именно Россией.

В качестве единственного «доказательства виновности» ГРУ специалисты Area 1 Security в своём докладе ссылаются на старые обвинения 2016 года во вмешательстве России в выборный процесс в США, которые Москва уже не раз опровергала, подчеркнул эксперт.

«Не предоставляют свидетельств»

Однако отсутствие доказательств виновности России не помешало американским СМИ растиражировать данные отчёта Area 1 Security, сопроводив их своими версиями происходящего.

Так, The New York Times связала начало «атак» на Burisma в ноябре с тем, что именно в это время в США преобладали «разговоры о Байдене, Украине и импичменте».

Напомним, в сентябре палата представителей, где у Демпартии большинство, инициировала процедуру импичмента в отношении 45-го президента США. Поводом для этого стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшийся в июле.

По мнению демократов, глава Белого дома якобы воспользовался своим положением, чтобы надавить на украинского коллегу и заставить его дать ход расследованию в отношении бывшего вице-президента Соединённых Штатов, а ныне кандидата в президенты Джо Байдена и его сына Хантера. Последний был членом совета директоров украинской Burisma, которая оказалась в центре коррупционного скандала.

Ожидается, что на этой неделе палата представителей конгресса США проголосует за передачу в сенат статей импичмента Трампа. После этого стартует своего рода судебный процесс над американским лидером. Однако сенаторы-республиканцы, которые контролируют верхнюю палату, уже дали понять, что намерены оправдать главу Белого дома.

Теперь The New York Times со ссылкой на экспертов заявила, что «российские шпионы» могли искать потенциально компрометирующие материалы о Байдене.

В свою очередь, телеканал CNN взял интервью у соучредителя и гендиректора Area 1 Security Орена Фальковича, который заявил, что уже давно следит за деятельностью Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

«Исходя из особенностей этой кампании, мы можем установить чёткую связь между ним (ГРУ. — RT) и многими другими подобными случаями», — сказал он.

При этом Фалькович отказался разъяснить, с кем его компания контактировала до публикации отчёта, заметив лишь, что «это отвечало разумным стандартам».

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

Как отметил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, безосновательные обвинения Area 1 Security выгодны противникам Трампа, и в первую очередь — демократам, которые теперь захотят связать «украинское дело» с пресловутым «российским следом».

«Опубликованный отчёт — свидетельство того, что противники Трампа ещё не отчаялись разыграть антироссийскую карту, чтобы найти новые основания для обвинений в адрес американского лидера», — заявил эксперт.

Подобное мнение разделяет и Александр Асафов. По его словам, противники Трампа хотят «привязать скандал с Байденом к Москве для пущей убедительности».

«При этом они используют самые доступные методы, поскольку доказательства киберпреступления часто можно подделать. Однако в компании Area 1 Security поступают ещё проще — там попросту не предоставляют свидетельств, которые могли бы подтвердить их обвинения в адрес России», — подчеркнул аналитик в беседе с RT.

Напомним, изначально именно «российское дело» использовалось демократами в попытках объявить импичмент Трампу. Обвинения относительно предполагаемого «сговора» американского президента и его избирательного штаба с Россией на протяжении двух лет расследовала комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера. В середине апреля Минюст США опубликовал итоговый доклад, в котором говорилось, что предвыборный штаб Трампа не имел противозаконных связей с Кремлём, а следовательно, оснований для импичмента главы государства нет. После этого члены Демпартии переключились на более перспективное, с их точки зрения, «украинское дело».

Флаг с символикой Демократической партии США

Reuters

© Brian Snyder

«Создавать негативный фон»

По мнению Александра Асафова, противники главы Белого дома абсолютно точно «зацепятся за недостоверную информацию» в отчёте компании Area 1 Security.

«Ведь им выгодно в очередной раз очернить Трампа. А это становится крайне актуально, поскольку позиции 45-го президента США в деле об импичменте значительно сильнее, чем позиции тех, кто его обвиняет», — подчеркнул эксперт.

При этом Асафов напомнил, что расследование Мюллера базировалось на «полностью сфабрикованном досье Кристофера Стила.

«Для демократов чистота данных не имеет значения, главное — факт появления, освещения в СМИ, чтобы начать как минимум рассуждения и отработку этой темы. В понимании демократов охота на ведьм должна длиться как можно дольше и наносить как можно больше ударов по репутации Трампа», — подчеркнул аналитик.

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Он также спрогнозировал, что число «историй, где Трампа будут пытаться привязать к незаконным контактам с Россией, возрастёт уже в ближайшее время».

«Чем ближе к выборам, тем активнее будет увеличиваться количество подобных обвинений в адрес Москвы и президента США. Демократы будут надеяться переломить ситуацию с импичментом в свою пользу, однако таких безосновательных обвинений для этого явно недостаточно», — уверен эксперт.

Юрий Рогулёв, в свою очередь, указывает на то, что отчёт американской компании появился на фоне обсуждений в конгрессе США необходимости противодействовать возможному «российскому вмешательству» в нынешнюю предвыборную кампанию.

«Безосновательный отчёт Area 1 Security фактически предназначен для того, чтобы дать демократам право продолжить спекулировать на этой теме. У Демпартии есть теория, что Россия якобы поставила перед собой задачу дискредитировать Байдена, а это якобы выгодно Трампу. И эта информация начинает циркулировать из издания в издание, создавая негативный фон вокруг Москвы и Трампа. Однако всё это не отменяет того факта, что доказательства в отчёте отсутствуют», — заключил аналитик.