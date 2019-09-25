«Демократы испортили важный день»: Трамп отреагировал на сообщения об инициации импичмента

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале формального расследования, которое может стать причиной импичмента президента Дональда Трампа. Пелоси обвинила Трампа в нарушении конституции из-за его разговора с Владимиром Зеленским. Ранее американские СМИ сообщали, что глава Белого дома якобы оказывал давление на президента Украины из-за расследования против сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. При этом на Украине отрицают факт какого-либо давления на главу государства. По словам Трампа, в скором времени будет опубликована стенограмма его разговора с Зеленским.

Конгресс Соединённых Штатов начал официальное расследование по делу об импичменте 45-му президенту страны Дональду Трампу. Об этом объявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Президент должен быть привлечён к ответственности. Никто не может быть выше закона», — заявила Пелоси.

Она сообщила, что дала указания шести комитетам нижней палаты американского парламента приступить к проведению собственных расследований.

Согласно Конституции США, возможностью формулирования и выдвижения обвинений по импичменту обладает именно палата представителей. Её юридический комитет проводит расследование имеющихся обвинений в адрес главы государства, и при наличии соответствующих оснований готовит обвинительное заключение.

Этот документ направляется в сенат. Для того, чтобы импичмент состоялся, необходимо, чтобы виновность главы государства признали две трети сенаторов.

Напомним, что по итогам промежуточных выборов 2018 года большинство в сенате получили члены Республиканской партии, которую представляет Дональд Трамп. Тогда как преимущество в палате представителей — у демократов. Таким образом вероятность принятия импичмента в отношении 45-го президента США невелика.

Демократ Нэнси Пелоси

Reuters

Реакция Трампа

Дональд Трамп эмоционально прокомментировал заявление Пелоси. В своём Twitter глава Белого дома охарактеризовал произошедшее своей излюбленной фразой «охота на ведьм».

«Такой важный день в ООН, так много работы и так много достижений, и демократы намеренно уничтожили и дискредитировали это с очередными мусорными сенсациями по «охоте на ведьм». Так плохо для нашей страны», — написал Трамп в Twitter.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

По его словам, налицо притеснение в отношении американского президента. Он также перечислил имена руководителей комитетов палаты представителей, которые инициировали расследование по делу об импичменте. Все они представляют Демократическую партию.

«Пелоси, Надлер, Шифф и, конечно же, Максин Уотерс! Вы можете в это поверить? Они даже не видели стенограмму телефонного разговора. Полноценная «охота на ведьм!», — добавил глава Белого дома.

Отметим, что речь идёт о телефонной беседе Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским; беседа состоялась 25 июля.

Американские СМИ со ссылкой на «источники» сообщали, что Трамп якобы восемь раз за время разговора с Зеленским требовал от него оказать содействие личному адвокату главы Белого дома Рудольфу Джулиани в расследовании, которое затрагивает сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Его сын, Хантер, во времена президентства Петра Порошенко входил в состав совета директоров частной газовой украинской компании Burisma Holdings. В апреле 2019 года издание The Hill сообщило, что украинские правоохранители подозревали Байдена-младшего в получении взяток от руководства Burisma. В результате экс-вице-президент США поручил тогдашнему руководству Украины уволить генпрокурора страны Виктора Шокина, в противном случае Киев бы лишился финансовой помощи со стороны Вашингтона.

Добавим, что и Трамп, и украинская сторона опровергают сообщения прессы о том, что разговор глав государств проходил в неприятном ключе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ознакомлен с содержанием беседы, который «был долгим, дружеским и касался многих вопросов, на которые иногда надо было иметь довольно серьёзные ответы». По его мнению, «никакого давления не было» со стороны американского лидера не было.

При этом сам глава Белого дома также отрицает, что принуждал Зеленского к каким-либо действиям. По его словам, 25 сентября Белый дом должен опубликовать «полностью рассекреченную и неискажённую стенограмму» телефонного разговора.

Кроме того, Трамп полагает, что разговоры о его импичменте призваны отвлечь внимание от ситуации с Байденом.

«Фейковые СМИ и их партнёр в лице Демократической партии хотят максимально дистанцироваться от требования Джо Байдена о том, чтобы украинское правительство уволило прокурора, занимавшегося расследованием в отношении его сына, иначе не видать им (украинским властям. — RT) крупных сумм денег от США. И поэтому они сфабриковали историю обо мне и моём абсолютно нормальном и дежурном разговоре с новым президентом Украины. Ничего из сказанного (в ходе этого разговора. — RT) не было неправильным, а вот требование Байдена — полнейшая и абсолютная катастрофа. Фейковые СМИ об этом знают, но не хотят сообщать!» — писал президент США 21 сентября в Twitter.