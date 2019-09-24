«Тратим так много денег»: Трамп назвал условие для предоставления военной помощи Украине

Соединённые Штаты будут и впредь задерживать финансирование Киева по военной линии, пока страны Европы «не начнут вносить свой вклад». Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Вашингтон, по мнению главы Белого дома, и так «тратит много денег». Кроме того, Трамп назвал «охотой на ведьм» возможность начала процедуры импичмента в отношении него, о которой ранее объявили демократы в связи с якобы давлением на Владимира Зеленского ради компромата на Джо Байдена. Между тем эксперты считают, что поднятый финансовый вопрос — лишь одно из свидетельств общего разочарования США в отношении Украины.

США и впредь будут задерживать выделение средств на военные нужды Украине, пока Евросоюз не увеличит свою финансовую помощь Киеву. Об этом на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент США Дональд Трамп.

«Они не делают этого. Только Соединённые Штаты. Мы вкладываем большую часть денег, и я спрашиваю: с какой стати?» — сказал Трамп журналистам.

При этом американский лидер, комментируя сообщения в СМИ о заморозке выдачи Украине военной помощи в размере $400 млн, добавил, что все средства «были в полной мере выплачены».

Однако, по его словам, задержки продолжатся в дальнейшем, если ЕС не изменит свою позицию в этом вопросе.

Накануне американский лидер сделал заявление аналогичного характера.

«Мы тратим так много денег — на Украину и не только. Почему Германия не тратит больше денег? Почему этого не делает Франция? Почему другие страны Европы не оказывают Украине более весомую помощь? Почему это всегда делают США? Я говорю об этом с самого начала. Мне не нравится, что этим занимаемся только мы», — говорил Трамп на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее издание The Washington Post, ссылаясь на источники в администрации Белого дома, сообщило, что Трамп за неделю до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, распорядился временно заморозить выделение Украине $400 млн.

Как отметил один из источников газеты, американский лидер был «обеспокоен высоким уровнем коррупции» на Украине. В то же время другой представитель президентской администрации отверг предположение, что Трамп таким образом пытался оказать давление на Зеленского.

Между тем в сентябре конгресс принял законопроект по предоставлению финансовой помощи Украине в области обороны и безопасности. Речь идёт о выделении $250 млн по линии Пентагона и $141,5 млн от Госдепартамента США.

«Решение Трампа было продиктовано как внешнеполитическими, так и внутриполитическими причинами. Сегодня Украина частично фигурирует во внутриполитической повестке дня в США в связи с очередными скандалами на фоне президентских выборов в Соединённых Штатах. Более того, Дональд Трамп никогда не скрывал своих намерений относительно того, чтобы ЕС принимал более активное участие в финансировании проектов, которыми занимается Вашингтон. В частности, Украина — это один из тех проектов, которым много лет подряд занимаются в Штатах», — заявил RT политолог Иван Мезюхо.

Вопрос Байденов

В то же время руководители трёх комитетов палаты представителей США обвинили Трампа в том, что он задерживал военную помощь для давления на Киев ради получения компромата на своих политических оппонентов. В первую очередь речь идёт о кандидате в президенты от Демократической партии Джо Байдене, сын которого Хантер в своё время входил в состав совета директоров частной газовой украинской компании Burisma Holdings. Во времена президентства Петра Порошенко у Генпрокуратуры Украины были подозрения в коррупционных действиях Байдена-младшего. Однако, как сообщал The Hill, бывший вице-президент США уведомил Порошенко о необходимости уволить тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, если Киев рассчитывает в дальнейшем получать поддержку со стороны Вашингтона.

Отметим, что предметом недовольства сенаторов стала не только задержка в выделении средств, но и появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Трамп якобы «неоднократно оказывал давление» на Зеленского в ходе июльского телефонного разговора, чтобы тот «начал расследование в отношении сына Джо Байдена».

Президент США предположил, что в скором времени журналисты увидят стенограмму этого телефонного разговора и поймут, что беседа была «идеальной». Он также назвал возможное начало процедуры импичмента в отношении него «охотой на ведьм» и «нелепостью».

«Я лидирую в опросах. Они понятия не имеют, как меня остановить. Единственный способ, которым они могут попытаться, — это импичмент», — сказал Трамп.

Ранее демократ от штата Калифорния Адам Шифф заявил, что если факт давления «на иностранного лидера» будет доказан, то его соратники по партии начнут процедуру импичмента в отношении Трампа.

«Помощь собственному ВПК»

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с RT рассказал, что, по его мнению, эта ситуация имеет мало отношения к Украине, скорее это внутренние дела США.

«Для США Украина как таковая имеет малую ценность. С другой стороны, для Вашингтона выделение военной помощи кому-то — это выделение помощи своему собственному ВПК. Фактически деньги из американского бюджета идут к американским производителям вооружений, которые своё вооружение передают Украине», — отметил эксперт.

Бышок уверен, что военная поддержка Киева будет продолжаться до тех пор, пока это выгодно Вашингтону, пока он будет извлекать из этого пользу.

При этом подобная помощь на Украине воспринимается как стратегическое партнёрство. Об этом заявил Зеленский в своём сообщении от 13 сентября, в котором выразил благодарность за разблокирование американской военной помощи.

Эксперт также призывает не искать скрытых смыслов в поступках Трампа, так как он давно зарекомендовал себя как достаточно импульсивный политик.

«Трамп часто со стороны воспринимается как человек, принимающий хаотичные решения, однако потом он сам может интерпретировать это как желание немного понервировать своего визави», — подчеркнул Бышок.

Кроме того, по словам эксперта, колебания Трампа могут быть связаны с общей усталостью от Украины и её проблем. Возможно, в Белом доме взвешивали значимость развития дальнейшего партнёрства с этой страной, а также то, как военная помощь будет влиять на отношения с Россией, полагает эксперт.

«Неприятный сюрприз»

В то же время эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что заморозка выделенных Украине денег — лишь одно из свидетельств общего разочарования США в отношении этой страны.

«Запад изначально хотел сделать из Украины эффективный инструмент сдерживания России, а также некий образец для других стран. Неопределившиеся страны, которые находятся на стороне России, должны были последовать примеру Украины. Но из-за коррупции не удалось создать ни эффективный инструмент сдерживания, ни образец», — пояснил Блохин RT.

Кроме того, сомнения Трампа могли быть обусловлены и самой личностью Зеленского, который ранее не работал в политике. Когда он только появился на украинской политической арене, многие на Западе воспринимали Зеленского «как несистемного политика, который может выдать какой-нибудь неожиданный неприятный сюрприз», отмечает эксперт.

«Скорее всего, траектория западной политики в отношении Украины будет медленно, но меняться», — заключил аналитик.