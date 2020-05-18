Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны

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Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
  • РИА Новости

Отмечается, что его работу высоко оценили 20% респондентов. Следом идёт действующий президент Украины Владимир Зеленский с 16% голосов.

Ещё 13% опрошенных считают, что лучшим президентом страны является Леонид Кравчук. Пётр Порошенко получил 12% голосов респондентов, а Виктор Ющенко — лишь 6%.

Согласно данным социологического исследования, о доверии Зеленскому высказались 57% респондентов.

В феврале опрос показал снижение до 40% рейтинга действующего президента Украины.

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