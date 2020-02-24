Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент Украины Владимир Зеленский, за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.

«Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы В. Зеленский (40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать)», — говорится в опубликованном исследовании.

При этом 15% избирателей выразили готовность поддержать на президентских выборах сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, 13,5% — бывшего украинского лидера Петра Порошенко, и ещё 10% — лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Как подчёркивается, «уровень доверия» к президенту Украины был самым высоким в сентябре 2019 (тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли — 13,5%). В феврале 2020, свидетельствуют результаты опроса, речь идёт о соответственно 51,5% и 41%.

Ранее опрос показал снижение уровня электоральной поддержки украинской правящей партии «Слуга народа» до 36%.

В конце января Зеленский заявил о готовности к снижению своей популярности в случае принятия жёстких, но правильных решений.

В декабре социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые выявили рост рейтинга Зеленского.

Так, «уровень удовлетворённости» его работой вырос с 53% до 62%, а «уровень недовольства» уменьшился с 33% до 25%.