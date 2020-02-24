Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Короткая ссылка
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент Украины Владимир Зеленский, за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
  • РИА Новости

«Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы В. Зеленский (40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать)», — говорится в опубликованном исследовании.

При этом 15% избирателей выразили готовность поддержать на президентских выборах сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, 13,5% — бывшего украинского лидера Петра Порошенко, и ещё 10% — лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Как подчёркивается, «уровень доверия» к президенту Украины был самым высоким в сентябре 2019 (тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли — 13,5%). В феврале 2020, свидетельствуют результаты опроса, речь идёт о соответственно 51,5% и 41%.

Ранее опрос показал снижение уровня электоральной поддержки украинской правящей партии «Слуга народа» до 36%.

В конце января Зеленский заявил о готовности к снижению своей популярности в случае принятия жёстких, но правильных решений.

В декабре социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые выявили рост рейтинга Зеленского.

Так, «уровень удовлетворённости» его работой вырос с 53% до 62%, а «уровень недовольства» уменьшился с 33% до 25%. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить