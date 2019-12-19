Опрос показал рост рейтинга Зеленского на Украине до 62%

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали рост рейтинга президента Украины Владимира Зеленского до 62%.

«За последние две недели уровень удовлетворённости работой президента Зеленского вырос с 53% до 62%, а уровень недовольства уменьшился с 33% до 25%», — указывается в исследовании.

Также указывается, что деятельностью председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова довольны 36% граждан, столько же недовольны. Четверть опрошенных не смогли оценить его работу.

Вместе с тем 29% респондентов положительно оценили работу украинского парламента, 51% — отрицательно, 21% — затруднились оценить.

Опрос проводился с 13 по 17 декабря 2019 года.

В ноябре сообщалось, что рейтинг Зеленского снизился.