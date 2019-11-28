Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине до 52%

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Рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского снизился до 52%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине до 52%
  • Reuters

Отмечается, что в конце ноября положительно деятельность президента оценили 52% опрошенных, отрицательно — 19%.

«В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% — в сентябре, 66% — в октябре, 64% — в начале ноября, 52% — в конце ноября», — уточняется в сообщении.

В середине октября КМИС было зафиксировано падение рейтинга Зеленского, а также премьер-министра страны Алексея Гончарука и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Экс-депутат Рады Владимир Олейник прокомментировал НСН снижение рейтинга президента Украины.

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