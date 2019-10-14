Опрос: рейтинг Зеленского начал падать

Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, свидетельствующие о падении рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что положительно деятельность Зеленского в октябре оценили 66% опрошенных против 73% в сентябре.

Также упал уровень одобрения у премьер-министра Украины Алексея Гончарука (с 17% до 10%) и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова (с 33% до 27%).

Вместе с этим незначительно повысился рейтинг у лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (с 20% до 24%) и главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко (с 19% до 20%).

Поддержка главы партии «Европейская солидарность» и экс-президента Украины Петра Порошенко при этом снизилась на 1% — с 12% в сентябре до 11% в октябре.

Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73% украинцев против снятия моратория на продажу земли.