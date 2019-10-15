Экс-депутат Рады прокомментировал снижение рейтинга Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.

«Осень… Пора уже по плодам посмотреть, по делам, а ничего не меняется», — заявил он.

По его словам, на пресс-конференции Зеленский назвал своей основной задачей установление мира на Украине в течение пяти лет. Как отметил экс-депутат, для украинского общества это неприемлемый вариант, поскольку все ожидают, что это должно произойти немедленно.

«Часть людей, которая была на грани скепсиса, не столько поддерживая Зеленского, сколько голосуя против Порошенко, разочаровалась», — сказал Олейник.

Он добавил, что прошло достаточно времени, чтобы совершить первые шаги.

Ранее сообщалось, что положительно деятельность Зеленского в октябре оценили 66% опрошенных против 73% в сентябре.