Экс-депутат Рады прокомментировал снижение рейтинга Зеленского

Короткая ссылка
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.
Экс-депутат Рады прокомментировал снижение рейтинга Зеленского
  • ©president.gov.ua

«Осень… Пора уже по плодам посмотреть, по делам, а ничего не меняется», — заявил он.

По его словам, на пресс-конференции Зеленский назвал своей основной задачей установление мира на Украине в течение пяти лет. Как отметил экс-депутат, для украинского общества это неприемлемый вариант, поскольку все ожидают, что это должно произойти немедленно.

«Часть людей, которая была на грани скепсиса, не столько поддерживая Зеленского, сколько голосуя против Порошенко, разочаровалась», — сказал Олейник.

Он добавил, что прошло достаточно времени, чтобы совершить первые шаги.

Ранее сообщалось, что положительно деятельность Зеленского в октябре оценили 66% опрошенных против 73% в сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить