Зеленский заявил о готовности к снижению своего рейтинга

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится снижения своего рейтинга в случае принятия жёстких, но правильных решений.

В интервью Newsweek он отметил, что его команда хочет открыть страну для бизнеса и создать хороший инвестиционный климат.

«Мы начали с высоких рейтингов, но, что самое важное, мы не против понижения этих рейтингов, если это происходит из-за принятия жёстких, но правильных решений», — сказал глава государства.

Зеленский сказал, что за первые 2,5 месяца Верховная рада приняла более 80 законов. По его словам, в основном инициативы направлены на улучшение инвестклимата и затрагивают некоторые очень сложные сферы, такие как земельная реформа, налогообложение и приватизация.

В декабре уровень удовлетворённости работой украинского лидера составлял 62%.