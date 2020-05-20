В Раде обвинили Зеленского и его команду в мародёрстве и обмане

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила президента Украины Владимира Зеленского и его команду в мародёрстве и обмане избирателей.

Об этом говорится в заявлении политсилы.

«Зеленский обещал искоренить коррупцию... Сейчас власть постоянно сотрясают коррупционные скандалы с «плёнками Ермака», работой Центрэнерго, мародёрство на закупках средств защиты в период эпидемии, массовый вывоз масок в Китай приближённым к власти олигархом», — указывается в сообщении.

Как заявляют в партии, Зеленский победил на выборах как президент-миротворец и с его избранием на пост украинцы связывали надежду на мир, на изменения в стране и улучшение своей жизни.

«Все они оказались обмануты и преданы», — подчёркивают во фракции.

Отмечается, что в настоящий момент работа над политическим урегулированием ситуации в Донбассе не ведётся и на востоке страны обстрелы лишь усилились.

«Зеленский заигрывает с радикалами, его позиция по Донбассу сравнялась с позицией Порошенко», — добавляется в заявлении.

Ранее руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов заявил, что число жертв и количество разрушений в Донбассе из-за действий украинской армии за первый год президентства Зеленского почти вдвое больше, чем в последний год правления Петра Порошенко.