«Побудил к превышению служебных полномочий»: Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу. Как заявили в Государственном бюро расследований Украины, экс-президент страны подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил главу Службы военной разведки Украины к превышению служебных полномочий. Защита экс-президента утверждает, что подозрение пытались вручить с нарушениями. Адвокаты Порошенко также уточнили, что разбирательство касается назначения первого заместителя главы СВР. Впоследствии СМИ обнаружили у чиновника имущество, которое не соответствовало его уровню дохода, после чего его работой заинтересовались правоохранительные органы.

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу. Об этом заявили в Государственном бюро расследований.

Как следует из опубликованной ГБР информации, экс-президент изначально явился в здание ведомства на допрос. Однако позднее ему попытались предъявить сообщение о подозрении в преступлении.

«В помещении центрального аппарата Госбюро расследований Петру Порошенко следователями ГБР было вручено письменное сообщение о подозрении в уголовном производстве, где последний обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий», — цитирует РИА Новости начальника второго отдела ГБР Вадима Приймачка.

Представитель ГБР указал, что Порошенко и его адвокаты отказались получить сообщение о подозрении, что зафиксировано на видеозаписи.

В сообщении на сайте ведомства указано, что следователи ГБР решают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь, защита Порошенко утверждает, что офис генпрокурора якобы незаконно попытался вручить экс-президенту сообщение о подозрении в совершении преступления, после чего бывший украинский лидер покинул здание.

Как заявил адвокат Порошенко Илья Новиков, на место явился работник офиса генпрокурора, который не представил свои полномочия. По его словам, подозрение должен был вручить генпрокурор.

«Это не было согласно закону, согласно процедуре. Мы отказались общаться с этим человеком. Сейчас Порошенко покинул здание Госбюро», — цитирует Новикова РИА Новости.

Назначение и увольнение замглавы СВР Украины

Вместе с тем Новиков пояснил суть выдвинутых против Порошенко подозрений. По словам юриста, речь идёт о назначении экс-президентом Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины (СВР), которое произошло в июле 2018 года.

Позднее в том же году украинские журналисты опубликовали расследование о Семочко, из которого следовало, что чиновнику принадлежали три дома в элитном посёлке под Киевом, общая стоимость которых доходила до $8 млн, а также внедорожник премиум-класса. В то же время официальный совокупный доход чиновника и членов его семьи не позволил бы приобрести подобное имущество.

Кроме того, авторы расследования установили, что гражданская жена Семочко, его дочь и зять имеют российское гражданство, а также регулярно посещают Крым.

Впоследствии контрразведка СБУ подтвердила данные, полученные сотрудниками СМИ. Главное следственное управление СБУ открыло уголовное производство против Семочко по статье «госизмена», однако от должности чиновник тогда отстранён не был по причине отсутствия достаточных оснований. В апреле 2019 года Порошенко освободил Семочко от должности.

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Отметим, что в марте 2020 года Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) открыло уголовное производство по факту «политического преследования» Порошенко на основании записей разговоров бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, опубликованных осенью прошлого года. По словам защиты Порошенко, из этих материалов следует, что ряд уголовных дел, начатых ведомством и касающихся экс-президента Украины, был инициирован третьими лицами.

Вместе с тем сам Порошенко является фигурантом множества уголовных дел, преимущественно в качестве свидетеля. В январе 2020 года в ГБР заявили, что экс-президент проигнорировал 27 вызовов на допросы по 16 уголовным делам. В апреле против бывшего украинского лидера завели ещё одно дело по факту неправомерных действий при назначении судей Верховного суда. В мае Порошенко также вызывали на допрос по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, однако экс-лидер Украины по вызову не явился.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак придерживается мнения, что на результативность разбирательств, фигурантом которых является Порошенко, в ближайшее время рассчитывать не приходится.

«Не удалось довести до завершения ни одного политического дела. Но пытаются сейчас развить тему уголовных преступлений, на что есть справедливые основания. Конечно, за ним тянется след из множества преступлений. Но на Украине нынче такое правосудие, что рассчитывать на беспристрастное рассмотрение этих дел не приходится», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он полагает, что на Украине отсутствует интерес к политической стороне разбирательств в отношении Порошенко, поскольку вслед за этим нужно будет расследовать весь процесс его прихода к власти.

«Если начать «раскручивать» преступления Порошенко, то нужно будет разматывать всю цепочку, выяснять хронологию событий, связанную с его приходом к власти, с государственным переворотом, с тем, кто был его реальным организатором и исполнителем. А это не нужно очень мощным силам», — сказал эксперт.

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо полагает, что разбирательства помогают Порошенко набирать политические очки в качестве представителя оппозиции, к которой себя относит сам экс-президент.

«На сегодняшний день он, видимо, видит себя именно в таком качестве. Для Петра Алексеевича постоянные вызовы на допросы служат отличным политическим пиаром… Если случится так, что Порошенко всё-таки попадёт за решётку, то это негативно отразится на рейтинге Зеленского. В этом случае Порошенко будет политической жертвой», — сказал политолог в беседе с RT.

Он также выразил предположение, что сам Порошенко может выстраивать свои действия в соответствии с его же убеждённостью в неприкосновенности, которую, по мнению экс-президента, способны обеспечить представители западных государств.

«После обнародования аудиозаписей, где господин Порошенко в верноподданнической манере общается со своим американским коллегой, наверное, ни у кого уже нет сомнений, что бывший украинский лидер послушно выполнял команды своих заокеанских кураторов. Эти же заокеанские кураторы, вероятно, убеждают его, что у него есть личная неприкосновенность и неприкосновенность на его политическую деятельность», — заключил политолог.