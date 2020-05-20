Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

«Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве, сфабрикованы. Но сырьё они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента. СБУ должно расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно?» — говорится в заявлении Порошенко, опубликованном на сайте партии «Европейская солидарность».

Ранее украинский депутат Андрей Деркач в ходе пресс-конференции опубликовал записи телефонных переговоров с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена.

Как рассказал депутат, запись свидетельствует «о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эту ситуацию, отметив, что представителей прошлой власти Украины ждёт «очень много разных приключений и разных приговоров». По его словам, в расследовании «это может быть воспринято как государственная измена».