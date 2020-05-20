Зеленский заявил, что приговор Порошенко «ещё впереди»

Представителей прошлой власти Украины ждёт «очень много разных приключений и разных приговоров», считает украинский президент Владимир Зеленский. Он не исключил, что дело о его предшественнике Петре Порошенко могут квалифицировать как госизмену, однако «реагировать должна прокуратура».

С такими заявлениями Зеленский выступил во время пресс-конференции.

«Что касается приговора Порошенко — я уверен в этом и уверен, что всё это ещё впереди… Я думаю, они так руководили страной, что их ждёт очень много разных приключений и разных приговоров», — приводит его слова РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что «это всё-таки не его полномочия, а приговоры суда».

«Реагировать должна прокуратура, правоохранители. Я знаю, что генеральный прокурор Украины ещё вчера зарегистрировала уголовное производство. Будет расследование, я знаю, что это может быть воспринято как государственная измена, это к правоохранителям», — добавил украинский президент.

Ранее украинский депутат Андрей Деркач в ходе пресс-конференции опубликовал «записи телефонных переговоров» с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена.

По его словам, запись свидетельствует «о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

Было продемонстрировано несколько фрагментов аудиозаписей, один из них касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины в 2016 году якобы по требованию Байдена.

В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине $1 млрд.