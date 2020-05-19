В Раде призвали расследовать записи разговоров, предположительно, Порошенко и Байдена

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RT
Депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила о необходимости создать комиссию по расследованию обнародованных аудиозаписей, на которых якобы фигурируют голоса бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента Джо Байдена.
В Раде призвали расследовать записи разговоров, предположительно, Порошенко и Байдена
  • Reuters

«Мы видим плёнки, которые могут свидетельствовать о том, что Порошенко находился под внешним влиянием, когда согласовывал действия, которые имели катастрофические действия, что имели последствия для целого общества», — цитирует «СТРАНА.ua» депутата.

По её словам, «нужно инициировать создание временной следственной комиссии для контроля».

«И мы, конечно, рассчитываем на немедленную реакцию правоохранительных органов, потому что это мегаскандал», — добавила она.

Как пишет издание, ранее украинский депутат Андрей Деркач в ходе пресс-конференции опубликовал «записи телефонных переговоров» Порошенко и Байдена, а также бывшего госсекретаря Джона Керри.

«Сегодня мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне», — заявил Деркач в начале пресс-конференции.

По его словам, эти записи были переданы журналистами-расследователями, которые заявили, что их делал лично Порошенко.

В ходе пресс-конференции было продемонстрировано несколько фрагментов аудиозаписей, один из них касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины в 2016 году якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине $1 млрд.

Также, как отмечается, Порошенко и Байден якобы обсуждали кандидатуру Юрия Луценко, который впоследствии был назначен генпрокурором.

Кроме того, стороны якобы обсуждали «ПриватБанк». В частности, Байден советовал как можно скорее провести его национализацию.

Осенью 2019 года Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого украинский лидер пообещал, что новый генеральный прокурор Украины изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В октябре Зеленский заявил, что не видит коррупционной составляющей и нарушения закона в просьбе Трампа о расследовании в отношении Байдена и его сына. 

Трамп заявлял, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая.

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