СМИ сообщили о намерении ГБР расследовать дело о возможной прослушке в кабинете Порошенко

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Сотрудники Государственного бюро расследований Украины намерены расследовать дело из-за возможной прослушки в кабинете экс-президента Петра Порошенко.
СМИ сообщили о намерении ГБР расследовать дело о возможной прослушке в кабинете Порошенко
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ведомство будет расследовать дело из-за прослушки в кабинете Порошенко», — говорится в сообщении.

Также издание опубликовало выписку из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорится, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.

Ранее представитель бывшего вице-президента США Джо Байдена Эндрю Бэйтс прокомментировал публикацию на Украине записей телефонных переговоров, предположительно, между американским политиком и бывшим украинским президентом Петром Порошенко.

19 мая украинский депутат Андрей Деркач в ходе пресс-конференции опубликовал «записи телефонных переговоров» с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена.

Как заявил депутат, запись свидетельствует «о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

В частности, на конференции продемонстрировали несколько фрагментов аудиозаписей, один из них касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины в 2016 году якобы по требованию Байдена. В обмен на это он будто бы пообещал Порошенко выделить Украине $1 млрд.

Подробности — в материале RT.

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