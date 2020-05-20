Представитель Байдена прокомментировал записи «разговоров с Порошенко»

Представитель экс-вице-президента США Джо Байдена Эндрю Бэйтс прокомментировал публикацию на Украине записей телефонных переговоров, предположительно, между американским политиком и бывшим украинским президентом Петром Порошенко.

«Многое было отредактировано, это по-прежнему абсолютно пустая история», — цитирует Бэйтса The Washington Post.

Ранее украинский депутат Андрей Деркач в ходе пресс-конференции опубликовал «записи телефонных переговоров» с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена.

Как рассказал депутат, запись свидетельствует «о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

В частности, на конференции продемонстрировано несколько фрагментов аудиозаписей, один из них касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины в 2016 году якобы по требованию Байдена. В обмен на это он будто бы пообещал Порошенко выделить Украине $1 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эту ситуацию, отметив, что представителей прошлой власти Украины ждёт «очень много разных приключений и разных приговоров». По его словам, в расследовании «это может быть воспринято как государственная измена».