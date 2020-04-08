Против Порошенко открыли уголовное дело

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное дело в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу офиса генерального прокурора.

Отмечается, что дело открыто по факту неправомерных действий экс-президента при назначении судей Верховного суда.

«Генеральным прокурором на основании обращения работников Верховного суда внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) о возможных неправомерных действиях президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов президента Украины от 10 ноября 2017 года №357/2017 и от 7 мая 2019 года №195/2019 «О назначении судей Верховного суда», — говорится в заявлении.

Отмечается, что действия Порошенко квалифицированы как злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364), вмешательство в деятельность судебных органов (ч. 2 ст. 376), невыполнение судебного решения (ч. 4 ст. 382), а также действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. 1, 2 ст. 109).

Отмечается, что проведение досудебного расследования в пяти уголовных производствах по указанным фактам поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР).

Ранее адвокат Илья Новиков, представляющий интересы Порошенко, заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту «политического преследования» бывшего президента Украины.