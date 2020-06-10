Украинское следствие планирует просить суд об аресте Порошенко
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
В пресс-релизе говорится, что Порошенко, будучи в 2018 году президентом Украины, путём «явно преступного указа склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий».
Отмечается, что досудебное расследование по данному факту осуществляют следователи Государственного бюро расследований.
«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в надзорном органе.
Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о предъявлении Порошенко подозрений по уголовному делу, не указав деталей.
Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что его подзащитного подозревают по «делу о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко».
По словам Новикова, Порошенко отказался получать подозрение и покинул здание ГБР.