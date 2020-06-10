Украинское следствие планирует просить суд об аресте Порошенко

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В офисе генерального прокурора Украины заявили, что следствие намерено просить суд об избрании бывшему президенту страны Петру Порошенко меры пресечения в виде ареста.
Украинское следствие планирует просить суд об аресте Порошенко
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

В пресс-релизе говорится, что Порошенко, будучи в 2018 году президентом Украины, путём «явно преступного указа склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий».

Отмечается, что досудебное расследование по данному факту осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в надзорном органе.

Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о предъявлении Порошенко подозрений по уголовному делу, не указав деталей.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что его подзащитного подозревают по «делу о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко».

По словам Новикова, Порошенко отказался получать подозрение и покинул здание ГБР.

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