Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований Украины в Facebook.

«В 11:40 прокуроры Офиса прокурора по поручению генерального прокурора сообщили о подозрении пятому президенту Украины», — указано в сообщении.

Как пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на адвоката Порошенко Илью Новикова, бывшего президента Украины подозревают по «делу о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко».

«Когда мы зашли в ГБР, к нам подошёл прокурор офиса генерального прокурора и хотел вручить ему подозрение в деле о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко», — заявил адвокат.

По его словам, Порошенко отказался получать подозрение и покинул здание ГБР.

В конце мая Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований Украины.