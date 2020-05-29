Порошенко не пришёл на допрос в ГБР

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Бывший украинский президент Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Об этом сообщил ТАСС.
Порошенко не пришёл на допрос в ГБР
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Адвокат экс-президента страны Игорь Головань заявил, что «были нарушены» порядок вручения повестки и сроки вызова на допрос.

По его словам, ГБР нарушило украинское законодательство при вызове на допрос, поэтому «граждане имеют право не выполнять незаконные требования».

Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 29 мая по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. 

19 мая депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач во время пресс-конференции опубликовал «записи телефонных переговоров» лиц с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена.

В ходе пресс-конференции было представлено несколько фрагментов аудиозаписей, один из которых касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины в 2016 году якобы по требованию Байдена. В обмен на это американский вице-президент будто бы пообещал Порошенко выделить Украине $1 млрд.

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