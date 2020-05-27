Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о прослушке

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Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о прослушке
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Как отмечается, политик вызывается 29 мая «для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам».

Ранее СМИ сообщали, что Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена.

19 мая украинский депутат Андрей Деркач в ходе пресс-конференции опубликовал «записи телефонных переговоров» с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена.

Как заявил депутат, запись свидетельствует «о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

В частности, на конференции продемонстрировали несколько фрагментов аудиозаписей, один из них касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины в 2016 году якобы по требованию Байдена. В обмен на это он будто бы пообещал Порошенко выделить Украине $1 млрд.

Подробности — в материале RT.

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