Зеленский объяснил свою нелюбовь к Facebook «армией ботов» Порошенко

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что из-за «армии ботов» бывшего украинского лидера Петра Порошенко он не любит пользоваться соцсетями, особенно Facebook.
Зеленский объяснил свою нелюбовь к Facebook «армией ботов» Порошенко
  • РИА Новости

«Я не хожу в соцсети. Я принципиально в Facebook не хожу. Это у меня ещё с «Квартала», когда армия ботов Петра Алексеевича была направлена против нас. Ну, его или его окружения», — цитирует его «Украинская правда».

Вместе с этим он добавил, что периодически какие-то посты в его Facebook всё же появляются.

«Какие-то сообщения в Facebook публикуются. Иногда я. Иногда перепечатки с офиса президента, которую готовит редактор», — добавил он.

Ранее Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских сайтов и социальных сетей на территории страны.

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