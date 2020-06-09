Зеленский объяснил свою нелюбовь к Facebook «армией ботов» Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что из-за «армии ботов» бывшего украинского лидера Петра Порошенко он не любит пользоваться соцсетями, особенно Facebook.

«Я не хожу в соцсети. Я принципиально в Facebook не хожу. Это у меня ещё с «Квартала», когда армия ботов Петра Алексеевича была направлена против нас. Ну, его или его окружения», — цитирует его «Украинская правда».

Вместе с этим он добавил, что периодически какие-то посты в его Facebook всё же появляются.

«Какие-то сообщения в Facebook публикуются. Иногда я. Иногда перепечатки с офиса президента, которую готовит редактор», — добавил он.

Ранее Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских сайтов и социальных сетей на территории страны.