Порошенко объявил об увольнении замглавы внешней разведки

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил об увольнении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом глава государства написал в Twitter.
Порошенко объявил об увольнении замглавы внешней разведки
  • © Пресс-служба президента Украины

«В пятницу первый заместитель главы Службы внешней разведки генерал Сергей Семочко освобождён от должности», — сообщил Порошенко.

В октябре 2018 года СБУ начала расследование в отношении Семочко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против Семочко по статье о взятке. 

В журналистском расследовании утверждается, что семья чиновника владеет домами под Киевом общей стоимостью $8 млн.

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