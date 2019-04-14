Порошенко объявил об увольнении замглавы внешней разведки
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«В пятницу первый заместитель главы Службы внешней разведки генерал Сергей Семочко освобождён от должности», — сообщил Порошенко.
В п’ятницю першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки, генерала Сергія Семочка звільнено з посади pic.twitter.com/cTRVbzliaH— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 апреля 2019 г.
В октябре 2018 года СБУ начала расследование в отношении Семочко.
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против Семочко по статье о взятке.
В журналистском расследовании утверждается, что семья чиновника владеет домами под Киевом общей стоимостью $8 млн.