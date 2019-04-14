Порошенко объявил об увольнении замглавы внешней разведки

Президент Украины Пётр Порошенко заявил об увольнении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом глава государства написал в Twitter.

«В пятницу первый заместитель главы Службы внешней разведки генерал Сергей Семочко освобождён от должности», — сообщил Порошенко.

В п’ятницю першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки, генерала Сергія Семочка звільнено з посади pic.twitter.com/cTRVbzliaH — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 апреля 2019 г.

В октябре 2018 года СБУ начала расследование в отношении Семочко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против Семочко по статье о взятке.

В журналистском расследовании утверждается, что семья чиновника владеет домами под Киевом общей стоимостью $8 млн.