Зеленский прокомментировал свои слова о Порошенко на дебатах
«Все, кто виновные, должны отвечать по закону. Я всегда говорю то, что я думаю», — цитирует РИА Новости Зеленского.
Президент отметил, что всегда старается выполнить то, что говорит.
Зеленский также подчеркнул, что при этом он не ведёт политических преследований.
«Политическими преследованиями я не занимаюсь», — добавил он.
Ранее Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.