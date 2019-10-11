Зеленский прокомментировал свои слова о Порошенко на дебатах

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свои слова о бывшем украинском лидере Петре Порошенко, сказанные во время президентских дебатов. Тогда Зеленский заявил, что является приговором Порошенко.

«Все, кто виновные, должны отвечать по закону. Я всегда говорю то, что я думаю», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Президент отметил, что всегда старается выполнить то, что говорит.

Зеленский также подчеркнул, что при этом он не ведёт политических преследований.

«Политическими преследованиями я не занимаюсь», — добавил он.

Ранее Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.