Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Трансляцию пресс-марафона Зеленского ведут украинские телеканалы.
«Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас произошёл обмен», — сказал украинский президент.
По словам Зеленского, все звонки совершал он, так как действительно хочет закончить войну в Донбассе.
«Поэтому я считаю, что это с нашей стороны и были первые шаги навстречу», — заявил он.
Ранее Зеленский отказался обнародовать стенограммы переговоров с Путиным.