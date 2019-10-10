Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.

Трансляцию пресс-марафона Зеленского ведут украинские телеканалы.

«Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас произошёл обмен», — сказал украинский президент.

По словам Зеленского, все звонки совершал он, так как действительно хочет закончить войну в Донбассе.

«Поэтому я считаю, что это с нашей стороны и были первые шаги навстречу», — заявил он.

Ранее Зеленский отказался обнародовать стенограммы переговоров с Путиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить