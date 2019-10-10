Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.

Трансляцию пресс-марафона Зеленского ведут украинские телеканалы.

«Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас произошёл обмен», — сказал украинский президент.

По словам Зеленского, все звонки совершал он, так как действительно хочет закончить войну в Донбассе.

«Поэтому я считаю, что это с нашей стороны и были первые шаги навстречу», — заявил он.

Ранее Зеленский отказался обнародовать стенограммы переговоров с Путиным.