«Характерная двойственность»: как на Украине уживаются культ Бандеры и осуждение нацизма

Мэрия украинского Херсона разместила на улицах города билборды, на которых поздравляет горожан с годовщиной принятия «Акта провозглашения Украинской державы» от 30 июня 1941 года. В этом документе националисты объявили о своём статусе пособников нацистской Германии. При этом ранее украинские дипломаты подвергли критике сербского министра, заявившего о сотрудничестве бандеровцев с гитлеровцами. По мнению экспертов, Киев занял такую двойственную позицию, поскольку опасается напрямую ассоциировать Бандеру с фашистами, ведь культ Гитлера Европа официально осуждает. При этом аналитики констатируют, что Зеленский из-за нехватки «политической воли» продолжил курс по героизации нацизма, инициированный Порошенко.

На днях в украинском городе Херсоне появились билборды с поздравлением по случаю принятия «Акта провозглашения Украинской державы».

Этот документ был принят 30 июня 1941 года Организацией украинских националистов (ОУН-УПА*) под руководством Степана Бандеры и фактически провозглашал создание на территории Украинской СССР государственного образования, которое «будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией под руководством вождя Адольфа Гитлера, создающего новый порядок в Европе и всём мире».

В Херсоне в общей сложности было размещено 14 билбордов с фотографией передовицы газеты ОУН «Самостийная Украина» от 10 июля 1941 года, где был напечатан текст акта, которым бандеровцы закрепляли свой статус нацистских коллаборационистов. О факте установки этих объектов в городе сообщил бывший народный депутат Алексей Журавко, который также отмечает, что акция была осуществлена под руководством мэра Херсона Владимира Николаенко.

«Вы только вчитайтесь в содержание текста одного из многих билбордов, которыми Володька-мэр обклеил весь Херсон!» — написал Журавко на своей странице в соцсети.

Он также напомнил, что «Акт провозглашения Украинской державы» — это документальное подтверждение сотрудничества ОУН с гитлеровской Германией.

Билборды в Херсоне

vk.com

«Когда уже вторую неделю, восьмой день после вторжения 22 июня 1941 года фашистский сапог топтал украинскую землю, их пособники-холуи бандеровцы взялись кровавыми методами править на исконных землях Руси, создавая «новый порядок» в Европе», — пишет Журавко.

Кроме того, бывший депутат обвинил власти Украины в открытой консолидации с нацистами, на что закрывают глаза в Европе.

Между Бандерой и Европой

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с RT счёл довольно странным тот факт, что мэр Херсона публично вспоминает дату, о которой сами националисты стараются не напоминать.

«Украинцы, которые во время Второй Мировой войны работали в коллаборации с солдатами вермахта и СС, сегодня официально признаны героями страны. Однако украинская власть выпячивать их сотрудничество с Гитлером не хочет, поэтому официальная позиция заключается в том, что никакого сотрудничества не было и Бандера к этому не имеет отношения», — отметил Погребинский.

Ранее покровительственное отношение киевских властей к нацистским пособникам уже стало причиной разногласий с Сербией. Инцидент был спровоцирован комментарием министра инноваций и технологического развития Сербии Ненада Поповича, который 23 июня заявил, что его страна никогда не примет «позорных попыток переписать историю».

По его словам, жертв нацистской агрессии в лице народов Сербии и России пытаются выставить агрессорами во Второй мировой войне, а нацистских преступников — оправдать.

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«В этой волне фальсификации истории те, кто встал на сторону нацистов во Второй мировой войне — хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты, — теперь представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, подавленными, ослабленными и разорванными на части», — сказал Попович.

Украинское посольство назвало заявление Поповича грубым вмешательством во внутренние дела Украины.

«Мы считаем, что заявление министра инноваций и технологического развития Сербии представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Украины, а также издевательство над памятью более чем восьми млн граждан, которых Украина потеряла во время Второй мировой войны», — говорится в заявлении посольства.

По мнению экспертов, Киев занял двойственную позицию, поскольку власти республики постоянно говорят о роли Украины в борьбе с нацизмом и в то же время открыто потворствуют неонацистам.

«Эта двойственность объясняется тем, что, с одной стороны, властям Украины близки идеи Бандеры, а с другой — они опасаются напрямую ассоциировать Бандеру с фашистами, потому что Запад официально осуждает фашизм и культ Гитлера», — отметил в разговоре с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Продолжает политику Порошенко»

Между тем Украина по-прежнему продолжает чествовать лидеров украинского националистического движения времён Великой Отечественной войны, таких как Бандера, Андрей Мельник, Роман Шухевич, и их соратников, сотрудничавших с нацистской Германией.

Так, до конца текущего года Министерство молодёжи и спорта Украины выделит 9 млн гривен ($375 тыс.) на «проекты национально-патриотического воспитания». В основном эти средства будут направлены различным организациям для проведения мероприятий по увековечиванию памяти ОУН-УПА.

Владимир Зеленский

Reuters

© Sergey Dolzhenko/Pool

Кроме того, 1 января в ряде украинских городов, в том числе в Киеве, состоялись факельные шествия в честь 111-летия со дня рождения Степана Бандеры.

Это событие подвергли критике послы Израиля и Польши. В ответ пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко заявила, что «каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чествуют своих героев».

В дипмиссии Польши на Украине, в свою очередь, заявили, что «трудно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата».

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«Если считать эти слова реальным заявлением МИД Украины, это означает, что украинская дипломатия вводит в число героев идеологов национализма, от рук которых пали десятки тысяч поляков, евреев и представителей других наций», — говорилось в ответе польских дипломатов.

Позднее и во внешнеполитическом ведомстве Израиля осудили прославление ответственных за убийства евреев на Украине нацистских коллаборационистов.

«Память о холокосте и борьба с антисемитизмом, в том числе и с прославлением антисемитов и убийц евреев, не являются «внутренней проблемой» любой страны», — говорилось в заявлении МИД еврейского государства.

Политологи констатируют, что, несмотря на смену власти в прошлом году, Киев продолжает курс Порошенко, который задал тренд на потворствование националистам.

«Зеленский продолжает политику Порошенко, хотя многие надеялись, что он умерит неонацистские силы в стране. Однако этого не случилось, он с удовольствием включился в эту игру, когда одновременно прославляется Бандера и на словах осуждается нацизм, создаются неонацистские отряды, но при этом звучат заявления, что нацизма на Украине нет. Для этой украинской власти такая двойственность характерна, но теперь она в меньшей степени стесняется всей этой бандеровщины», — говорит Жарихин.

С такой оценкой согласен и Михаил Погребинский, который отметил, что у Зеленского для отпора националистам «не хватает политической воли».

«Зеленский — слабый президент. Его, в отличие от Порошенко, подозревают в том, что он не является националистом в достаточной мере. Поэтому президент Украины хочет представить себя как «лучшего украинца», из-за этого он не может и не хочет противостоять националистам», — заключил эксперт.



* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).