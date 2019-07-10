«Очередь за Вашингтоном»: Антонов призвал США присоединиться к борьбе с героизацией нацизма

США должны присоединиться к России в борьбе с героизацией нацизма. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в своей статье для американского издания The National Interest. Он подчеркнул, что на данный момент в Соединённых Штатах действуют неонацистские организации. Кроме того, именно американская и украинская делегация голосуют в ООН против соответствующей российской резолюции, напомнил дипломат. Москва неоднократно поднимала в международных организациях вопрос о борьбе с праворадикальными движениями. Так, ранее аналогичный документ российская сторона внесла в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, однако его отклонили. Против проголосовали, в частности, делегации Украины, Литвы и Великобритании.

США должны присоединиться к усилиям по борьбе с героизацией нацизма. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в своей статье для The National Interest. Он пояснил, что на данный момент в Штатах действуют неонацистские организации, которые пользуются Первой поправкой к Конституции США, дающей им свободу действий.

«Не может не вызвать глубокого разочарования то обстоятельство, что и в Америке вольготно себя чувствуют неонацистские организации, прячущиеся за Первой поправкой к Конституции США, устанавливаются памятники «героям», виновным в этнических чистках, нацистским пособникам, причастным к холокосту», — говорится в статье Антонова, опубликованной в Facebook посольства.

Он пояснил, что речь идёт о памятниках лидерам боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН — УПА)* Роману Шухевичу, Степану Бандере и соратнику нацистской оккупации и антисоветского деятеля Адольфаса Раманаускаса.

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В своей статье Антонов напомнил, что СССР и США во время войны с нацистской Германией были союзниками — и в обеих странах помнят об этом. Так, в американском Анкоридже был обновлён памятник советским лётчикам, которые доставляли из Аляски в Сибирь самолёты по ленд-лизу. А 25 апреля, в день встречи советских и американских военных на Эльбе в 1945 году, проходит памятная церемония на Арлингтонском кладбище.

«Подрастающее поколение в США в целом знает о том, что во время Второй мировой войны советские и американские солдаты и офицеры были братьями по оружию и что решающий вклад в разгром фашистских орд внесла Красная армия. Мы, со своей стороны, рассказываем, что и Россия ценит вклад союзников и помнит о сотнях тысяч погибших в те годы американцах», — подчеркнул посол.

В связи с этим Антонов призвал США присоединиться к усилиям России по недопущению героизации нацизма. Дипломат напомнил, что Москва ежегодно вносит в ООН соответствующую резолюцию — «О борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

«Во всём международном сообществе осталось только две страны, которые голосуют против — США и Украина. Канада нашла в себе силы пересмотреть свою позицию, очередь за Вашингтоном», — отметил Антонов.

Также посол напомнил, что в ходе встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Осаке в рамках G20 в конце июня американский лидер получил приглашение на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией в Москве в 2020 году. По мнению Антонова, память о совместной борьбе с общим врагом «должна играть роль объединяющего фактора».

Отметим, что пока Трамп не ответил на приглашение, но сказал, что намерен «очень серьёзно обдумать» его.

«Россия прошла через очень многое, они потеряли, я думаю, намного больше людей, чем все остальные, в борьбе с нацизмом. Он пригласил меня, и я сказал, что мы рассмотрим это, мы очень серьёзно обдумаем это», — сказал он.

«В Европе происходит возрождение неонацизма»

Вопрос о попытках героизации нацизма неоднократно поднимался российской стороной. Так, делегация РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ предложила резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью». В частности, отмечается, что Нюрнбергский процесс признал преступной нацистскую организацию СС и её составные части, а потому с попыткой её героизацией должны бороться все страны — члены ОБСЕ.

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Документ 7 июля отклонил комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам организации. В частности, против резолюции проголосовали делегаты от Украины, Литвы и Великобритании. По мнению парламентариев этих стран, необходимо было внести также и осуждение коммунизма.

Российская делегация раскритиковала итоги голосования. Депутат Госдумы Алексей Корниенко отметил, что в Европе происходит возрождение неонацизма.

«К большому сожалению, все предыдущие выступающие, видимо, вообще не читали предложенную резолюцию. Это говорит о том, что им совершенно наплевать на то, что сейчас в Европе происходит возрождение неонацизма, а по сути дела — фашизма», — сказал он.

По мнению депутата, российские инициативы в организации «превращаются в определённый фарс» силами делегаций с Украины и «ряда прибалтийских стран».

Стоит отметить, что на этом фоне в Эстонии намерены вернуть памятник солдату СС на кладбище в городе Лихула. Инициативу уже поддержал глава парламента Хенн Пыллуаас. Этот монумент был установлен в 2004 году тем «эстонским мужчинам, которые сражались с 1940 по 1945 год против большевизма и за восстановление независимости Эстонии». Менее чем через месяц власти распорядились демонтировать памятник.

Посольство России в Эстонии осудило такую инициативу Пыллуааса. В сообщении диппредставительства в Facebook говорится, что это оскорбило бы память тех, кто боролся с нацистской оккупацией Эстонии.

«Особо кощунственными выглядят попытки героизации бывших эсэсовцев в Эстонии в год, когда отмечается 75-летие её освобождения от немецко-фашистских захватчиков, — говорится в заявлении. — При этом среди десятков тысяч бойцов Красной армии, погибших в ходе сражений на эстонской земле, было немало эстонцев, которые не пожалели своей жизни, изгоняя гитлеровцев».

Схожие процессы проходят и на Украине. Так, 2 июня украинские националисты снесли памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове. А день рождения Степана Бандеры 1 января стал праздником на Украине и ознаменовался факельным маршем в центре Киева.

Также Минобразования Украины обязало издателей отредактировать учебники по истории для 10 класса, чтобы убрать из него упоминания о сотрудничестве Шухевича с фашистской Германией во время Великой Отечественной войны. Это решение было принято после соответствующего запроса радикальной партии «Свобода».

В России неоднократно отмечали рост праворадикальных настроений на Украине. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая в Вене 6 июля, отметил, что, несмотря на приход к власти в Киеве президента Владимира Зеленского, государственная политика в этом вопросе не изменилась.

«Получается, что, несмотря на смену власти, политика переписывания истории и курс на героизацию нацистских преступников продолжаются. Рассчитываем, что новое руководство Украины реализует полученный от избирателей кредит доверия и прекратит опасное заигрывание с националистами и радикалами», — подчеркнул Лукашевич.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).