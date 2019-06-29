Трамп пообещал всерьёз рассмотреть приглашение на парад Победы

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Президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно рассмотрит приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Трамп пообещал всерьёз рассмотреть приглашение на парад Победы
  • Reuters

«У них будет 75-я годовщина, празднование.... Я сказал, что очень серьёзно рассмотрю это приглашение», — отметил американский президент в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

Он подчеркнул, что Россия понесла большие потери и серьёзно пострадала в результате Второй мировой войны.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что Трамп эмоционально ответил на приглашение Путина посетить Москву в годовщину победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

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