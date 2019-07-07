В ПА ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
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Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что против документа проголосовали 25 членов национальных делегаций, за его принятие выступили 11 парламентариев, воздержались 13 делегатов.
Резолюция предлагала осудить «распространение неонацистских и агрессивных националистических идеологий, основанных на расовых или национальных предрассудках».
Кроме того, документ выступал против героизации в любой форме нацистского движения.
Ранее делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ предложила создать должность спецпредставителя по вопросам борьбы с героизацией нацизма, идею поддержали более 10 стран.