В ПА ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил российскую резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью».

Об этом информирует ТАСС.

Уточняется, что против документа проголосовали 25 членов национальных делегаций, за его принятие выступили 11 парламентариев, воздержались 13 делегатов.

Резолюция предлагала осудить «распространение неонацистских и агрессивных националистических идеологий, основанных на расовых или национальных предрассудках».

Кроме того, документ выступал против героизации в любой форме нацистского движения.

Ранее делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ предложила создать должность спецпредставителя по вопросам борьбы с героизацией нацизма, идею поддержали более 10 стран.