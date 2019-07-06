Россия предложила ПА ОБСЕ заняться борьбой с героизацией нацизма
- © www.flickr.com/oscepa
Об этом рассказал член российской делегации, депутат Госдумы Артём Туров.
«Мы выдвинули инициативу — предложить Бюро ПА ОБСЕ создание отдельного (института. — RT) спецпредставителя (ассамблеи. — RT), который бы занимался вопросами, связанными с тематикой борьбы с героизацией фашизма, нацизма», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что заседание Бюро состоится в декабре и до этого времени делегация будет заниматься подготовкой предложения.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время визита в Израиль заявил, что обе страны выступают единым фронтом в борьбе с героизацией нацизма и попытками переписать историю Второй мировой войны.