Россия предложила ПА ОБСЕ заняться борьбой с героизацией нацизма

Делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ предложила создать должность спецпредставителя по вопросам борьбы с героизацией нацизма, идею поддержали более 10 стран.

Об этом рассказал член российской делегации, депутат Госдумы Артём Туров.

«Мы выдвинули инициативу — предложить Бюро ПА ОБСЕ создание отдельного (института. — RT) спецпредставителя (ассамблеи. — RT), который бы занимался вопросами, связанными с тематикой борьбы с героизацией фашизма, нацизма», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что заседание Бюро состоится в декабре и до этого времени делегация будет заниматься подготовкой предложения.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время визита в Израиль заявил, что обе страны выступают единым фронтом в борьбе с героизацией нацизма и попытками переписать историю Второй мировой войны.