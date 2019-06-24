Патрушев: Россия и Израиль выступают против героизации нацизма

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время визита в Израиль заявил, что обе страны выступают единым фронтом в борьбе с героизацией нацизма и попытками переписать историю Второй мировой войны.

«Мы выступаем единым фронтом по противодействию героизации нацизма и недопущению переписывания истории. На самом деле это очень важно на перспективу для потомков», — приводит ТАСС слова Патрушева.

Ранее сообщалось, что Патрушев посетит Израиль 24—25 июня с рабочим визитом.

Отмечается, что встреча Патрушева с помощником президента США Джоном Болтоном и председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом будет направлена на урегулирование ситуации в Сирии.