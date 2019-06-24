Патрушев: Россия и Израиль выступают против героизации нацизма
- РИА Новости
«Мы выступаем единым фронтом по противодействию героизации нацизма и недопущению переписывания истории. На самом деле это очень важно на перспективу для потомков», — приводит ТАСС слова Патрушева.
Ранее сообщалось, что Патрушев посетит Израиль 24—25 июня с рабочим визитом.
Отмечается, что встреча Патрушева с помощником президента США Джоном Болтоном и председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом будет направлена на урегулирование ситуации в Сирии.