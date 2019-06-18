Патрушев и Болтон обсудят в Израиле шаги по сирийскому урегулированию
- Reuters
Об этом сообщили в МИД России.
«Её проведение в том числе нацелено на поиск совместных практических шагов в интересах урегулирования кризисной ситуации в Сирии и в регионе Ближнего Востока в целом. Придаём большое значение решению этой задачи», — отметили там.
Ранее стало известно, что Патрушев встретится с Болтоном во время рабочего визита в Израиль.
Власти сирийской провинции Хомс рассказали о разработке плана по возвращению жителей Пальмиры. Как сообщал ФАН, в городе продолжаются работы по восстановлению подачи электричества.