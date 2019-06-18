Патрушев и Болтон обсудят в Израиле шаги по сирийскому урегулированию

Короткая ссылка
Встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США Джоном Болтоном и председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом будет направлена на урегулирование ситуации в Сирии.
Патрушев и Болтон обсудят в Израиле шаги по сирийскому урегулированию
  • Reuters

Об этом сообщили в МИД России.

«Её проведение в том числе нацелено на поиск совместных практических шагов в интересах урегулирования кризисной ситуации в Сирии и в регионе Ближнего Востока в целом. Придаём большое значение решению этой задачи», — отметили там.

Ранее стало известно, что Патрушев встретится с Болтоном во время рабочего визита в Израиль.

Власти сирийской провинции Хомс рассказали о разработке плана по возвращению жителей Пальмиры. Как сообщал ФАН, в городе продолжаются работы по восстановлению подачи электричества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить